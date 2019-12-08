​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu

Döndü Nine Şarkılar da Söyledi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Döndü Metin, 1949 yılında İbrahim Metin ile evlendi.O günlerdeki zor koşullar ve maddi imkansızlık nedeniyle giyemediği gelinlik Döndü Metin'in içinde ukde kaldı. 70 yıldır beyaz gelinliğe özlem duyan Metin, bu isteğini bayan kuaförü torunu Tülay Sezmiş'e söyledi. Ölmeden tek isteğinin gelinlik giymek olduğunu söyleyen Metin'in isteğini torunu ve onun eşi Serhat Sezmiş gerçekleştirmek için harekete geçti.Sezmiş, ailesi önemli bir duyuru yapacaklarını söyleyerek tüm akrabalarını bir restoranda bir araya getirdi. Tülay Sezmiş, bu arada babaannesine beyaz gelinliğini giydirip, hazırlıklarını tamamladı. En büyük torunlarını kolunda salona giren 85 yaşındaki Metin, gelinlik özlemini 70 yıl sonra dindirdi. Çocukları ve torunlarıyla eğlenen Metin'in yıllar önceki anıları canlandı. Zaman zaman mikrofonu eline alıp türküler söyleyen Metin, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.Çocukları ve torunlarına bir konuşma yapan Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Sizin de başınıza gelsin. Çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.