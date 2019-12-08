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Bu haber 08 Aralık 2019 14:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu

85 yaşındaki Döndü Metin’in 70 yıllık gelinlik giyme hayalini bayan kuaförü torunu Tülay Sezmiş gerçekleştirdi. 10 çocuk, 28 torun sahibi Döndü Metin, düzenlenen bir etkinlikte beyaz gelinliğini giyip hem oynadı hem de türkü söyledi.

​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Döndü Metin, 1949 yılında İbrahim Metin ile evlendi.


O günlerdeki zor koşullar ve maddi imkansızlık nedeniyle giyemediği gelinlik Döndü Metin'in içinde ukde kaldı. 70 yıldır beyaz gelinliğe özlem duyan Metin, bu isteğini bayan kuaförü torunu Tülay Sezmiş'e söyledi. Ölmeden tek isteğinin gelinlik giymek olduğunu söyleyen Metin'in isteğini torunu ve onun eşi Serhat Sezmiş gerçekleştirmek için harekete geçti.






 

Döndü Nine Şarkılar da Söyledi

Sezmiş, ailesi önemli bir duyuru yapacaklarını söyleyerek tüm akrabalarını bir restoranda bir araya getirdi. Tülay Sezmiş, bu arada babaannesine beyaz gelinliğini giydirip, hazırlıklarını tamamladı. En büyük torunlarını kolunda salona giren 85 yaşındaki Metin, gelinlik özlemini 70 yıl sonra dindirdi. Çocukları ve torunlarıyla eğlenen Metin'in yıllar önceki anıları canlandı. Zaman zaman mikrofonu eline alıp türküler söyleyen Metin, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.



Çocukları ve torunlarına bir konuşma yapan Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Sizin de başınıza gelsin. Çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.
 
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Asayiş
​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu
​10 Çocuk, 28 Torunlu Döndü Nine 70 Yaşında Gelin Oldu
85 yaşındaki Döndü Metin’in 70 yıllık gelinlik giyme hayalini bayan kuaförü torunu Tülay Sezmiş gerçekleştirdi. 10 çocuk, 28 torun sahibi Döndü Metin, düzenlenen bir etkinlikte beyaz gelinliğini giyip hem oynadı hem de türkü söyledi.
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