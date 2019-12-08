Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Aralık 2019 11:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not

öğrenciler ilçe belediye başkanının kapısına not bırakıp yardım istedi. Sabah Belediyeye gitmek için evinden çıktığında notu bulan Belediye Başkanı, kendisine not bırakan öğrencileri okullarına giderek ziyaret etti ve şikayetlerini dinledi.

​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not

Bursa’nın Orhaneli İlçesine bağlı Esentepe Mahallesinde ikamet eden Başkan Ali Aykurt, belediyeye gitmek için sabah evden çıktığı sırada kapıya küçük not kağıtlarının yapıştırılmış olduğunu farketti. “ Lütfen Bize yardım edin” başlıklı ve devamında "Sevgili başkanımız biz okulca imza toplasak da yetmez, ama siz bize yardım edebilirsiniz. Lütfen bize yardım edin biz arkadaşlarla bir adam gördük köpekleri dövüyordu. Onun için hayvana şiddet hayır, ve aynı şekilde benim köpeğimi bir kadın bahçeye kilitlemiş lütfen yardım eder misiniz? Gereğini arz ederiz" yazan notu okuyan başkan makamından önce okulun yolunu tuttu.


 

Notu Gören Başkan okula Ziyarette Bulundu

Not kağıdı bırakan öğrencileri öğretim gördükleri İbrahim Hüsniye Çağlayan okulunda ziyaret eden başkan Aykurt, 5/A ve 5C sınıfında okuyan öğrencilerle bir araya gelen başkan onların tüm taleplerini dinleyerek özellikle de bu konu üzerinde duracağını konuyu araştıracağını belirterek tüm öğrencilere çikolata ve gofret dağıttı.





 

Samimiyet ve Gayretle Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

Aykurt “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı okullarında ziyaret ederek taleplerini yerinde dinliyor, beraber çözüm üretiyor ve sonuçlanan talepler hakkında bilgi veriyoruz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
öğrenciler ilçe belediye başkanının kapısına not bırakıp yardım istedi. Sabah Belediyeye gitmek için evinden çıktığında notu bulan Belediye Başkanı, kendisine not bırakan öğrencileri okullarına giderek ziyaret etti ve şikayetlerini dinledi.
Davutoğlu, Şehir Üniversitesi Arazisi İthamlarına Dair Açıklama Yaptı
Davutoğlu, Şehir Üniversitesi Arazisi İthamlarına Dair Açıklama Yaptı
​Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin ithamlara dair açıklama yaptı.
​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek
​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek
TBMM'de gece yarısı yapılan bir değişiklikle 600 milletvekilinin aracına trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı!
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
Son dakika: İsim vermeden Güngören Belediyesi'ndeki çalışan kişinin başkan yardımcısını gördüğünde ayağa kalmadığı için cezalandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız" dedi.
​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı sınırda bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.
​İneğine Ceza Yazıldı! Neye Uğradığını Şaşırdı
​İneğine Ceza Yazıldı! Neye Uğradığını Şaşırdı
53 yaşındaki Duran Altunç, ineğine yazılan ceza tebligatını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! Gülmekten Yerlere Yatacaksınız
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! Gülmekten Yerlere Yatacaksınız
Erzurum, Sivas, Niğde, Nevşehir, Rize ve Bingöl belediyelerinin sosyal medya hesaplarında kar ile ilgili yaptığı paylaşımlar kullanıcıları gülümsetti.
Alparslan Kuytul Tahliye Edildi!
Alparslan Kuytul Tahliye Edildi!
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında 45 sanık ile birlikte tutuklu olarak yargılanan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi.
Tutuklanacağını Anlayınca Geri Vites Yaptı! Tehditler Savuran Bu Potansiyel Katile Dur Deyin!
Tutuklanacağını Anlayınca Geri Vites Yaptı! Tehditler Savuran Bu Potansiyel Katile Dur Deyin!
Kendisiyle beraber olmak istemeyen 20 yaşındaki kadını savurduğu tehditlerle 3 kez intihara sürüklemiş potansiyel katil Mazlum Altun’un tutuklanması talebi sosyal medyada gündeme oturdu.
​Doğa Koleji'nin önünde protesto: 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere veliler de destek verdi
​Doğa Koleji'nin önünde protesto: 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere veliler de destek verdi
Doğa Koleji'nde görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirten veliler, okul önünde protesto eyleminde bulundu. Veliler hem öğrencilerin hem öğretmenlerin mağdur olduğunu söyleyerek, yetkililerden çözüm istedi.
​Neslican'ın adı okuduğu okula verilsin denildi! MEB Teklifi Reddetti
​Neslican'ın adı okuduğu okula verilsin denildi! MEB Teklifi Reddetti
Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi.
​Şoförünü Fakülte Sekreterliğine Atayan Rektör: Liyakatli bir atama oldu
​Şoförünü Fakülte Sekreterliğine Atayan Rektör: Liyakatli bir atama oldu
Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 10 yıl şoförlüğünü yapan Yunus Başarır'ı fakülte sekreteri olarak atadı. İpek, "Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum, liyakatsız olduğunu düşünseydik atamasını yapmazdık. Bu konuda şüphem yok" sözleriyle atamayı savundu.
​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
​Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
​Evsiz adam, yatak bazası içinde ölü bulundu
​Evsiz adam, yatak bazası içinde ölü bulundu
Davutoğlu, Şehir Üniversitesi Arazisi İthamlarına Dair Açıklama Yaptı
Davutoğlu, Şehir Üniversitesi Arazisi İthamlarına Dair Açıklama Yaptı
​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü
​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:53
Güneş
07:18
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿