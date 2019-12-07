Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Aralık 2019 23:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü

Suriye' Telabyad'da yaşayan, ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Cerablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından ülkelerine döndü.

​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü

Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye Cerablus kentinde yaşayan Telabyadlılar, Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan kontrolü bir şekilde Türkiye'ye girdi. 

 

48 Araçlık Konvoy ile Ülkelerine Döndüler

Yaklaşık 48 araçtan oluşan konvoy ile Akçakale'ye gelen yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yaptı. Evlerine dönmelerini klakson çalarak kutlayan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu.



Suriyeli ailelerin konvoyunda bulunan kamyon ve minibüslerde bir çok ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü
​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü
Suriye' Telabyad'da yaşayan, ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Cerablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından ülkelerine döndü.
​Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm
​Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm
Cami tuvaletinde şüpheli ölüm. Bir kişi caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu.
Kıskançlık Krizine Girdi 17 Yaşındaki Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü
Kıskançlık Krizine Girdi 17 Yaşındaki Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü
Kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
​Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Baba Ocağı Küle Döndü! Kundaklanmış Olabilir!
​Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Baba Ocağı Küle Döndü! Kundaklanmış Olabilir!
Eski MHP İstanbul Milletvekili ve eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası İhsan İhsanoğlu’na ait Yozgat’taki kullanılmayan tarihi İhsanoğlu Konağı’nda yangın çıktı.
​Taziye Evinde Yangın! Her Şey Kül Oldu
​Taziye Evinde Yangın! Her Şey Kül Oldu
İki katlı taziye evinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
​Sokak Ortasında Cinayet! Kurşun Yağmuruna Tuttu
​Sokak Ortasında Cinayet! Kurşun Yağmuruna Tuttu
Bir şahıs, sokakta arkasından yaklaştığı kişiyi kurşun yağdırarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.
​Karısını Bıçaklayıp Yol Kenarına Attı
​Karısını Bıçaklayıp Yol Kenarına Attı
Bir kişi, karısını defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına attı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kocanın yakalanması için polis çalışma başlattı.
​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı
​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı
okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti.
​Şanlıurfa’ya 5 Dalda Birincilikle Dönüyorlar
​Şanlıurfa’ya 5 Dalda Birincilikle Dönüyorlar
Şanlıurfa’yı temsil eden Engelliler Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcuları 5 dalda birincilik aldı.
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne nakledilmesine karar verilmişti. Bu sabah kara yoluyla Şırnak'a nakledilen Arduç, araçta olay çıkararak nakil işlemine itiraz etti. Van’a yönlendirilen Arduç, şehirdeki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.
​3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
​3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
​Kavgaya Müdahale Eden Polisi Başında Vurdu
​Kavgaya Müdahale Eden Polisi Başında Vurdu
Kavgaya müdahale eden polis memurunun silahını alarak vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yakınları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü
​500 Kişilik Suriyeli Grup Şanlıurfa Sınırından Ülkelerine Döndü
​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek
​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:53
Güneş
07:18
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿