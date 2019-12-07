​Gece Yarısı Mecliste Karar Verildi! Milletvekili Araçları Kırmızı Işıkta Geçebilecek

Kırmızı ışıkta Geçme Kararı Tartışmasına Son Verildi

Milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, çakar da takabilecek” gibi maddelerin yer aldığı kararı içeren ve TBMM’de görüşülen torba yasa sabaha karşı 03.00 sıralarında kabul edildi.Görüşmeler sırasında tartışmalara neden olan geçiş üstünlüğü maddesi yeniden düzenlenerek Genel Kurul’dan geçti. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken; geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına milletvekilleri de eklendi.Milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, çakar da takabilecek.Editör: Ahmet Şen