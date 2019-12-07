Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Aralık 2019 20:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim

Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi için geri sayım başladı. Partinin adının Bizim Parti olacağı öne sürülürken partiye katılacak olan isimlerden bir tanesinin Şanlıurfa’dan olduğu belirtildi.

​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim

Bir süredir parti kurma fikriyle medyada yankı uyandıran Ahmet Davutoğlu, Bolu’da 2 günlük bir kamp süreci geçirdi. Kamp süresinde partide yer alacak kişilerin değerlendirildiği bilgisi edinildi.



 

Davutoğlu Birçok Parti’den Siyasetçi ile Çalışacak

AKP’den ayrılarak yola yeni bir partiyle devam etme kararı alan Ahmet Davutoğlu, elini hızlı tutup Ali Babacan’dan önce partisini duyurmayı planlıyor. Davutoğlu, Bolu’da 2 günlük bir kamp sürecine girdi. Kamp sonunda partiye dahil olan sürpriz isimlerin medyada dolanması gecikmedi.  Daha önce AKP, MHP, CHP ve HDP gibi partilerde hizmet vermiş siyasilerden oluşan bir grubun olduğu öğrenilirken, partinin son hazırlık aşamasında ise yeni isimler gelmeye başladı.



 

Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim

Bolu’da gerçekleşen kamptan sonra partiye yeni katılacak olan isimlerden bir tanesinin Şanlıurfa Eski Valisi İzzettin Küçük olduğu belirtildi. Kamptan sonra partiye katılacak diğer isimler ise şöyle oldu; YÖK Başkanı Ziya Özcan, CHP’li isim İhsan Özkes, 15 Temmuzda şehit düşen AKP’li  Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi için geri sayım başladı. Partinin adının Bizim Parti olacağı öne sürülürken partiye katılacak olan isimlerden bir tanesinin Şanlıurfa’dan olduğu belirtildi.
​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
Şanlıurfa’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl’e akın etti.
Trambüsten Umut Kesildi, Araç Takviyesi Yapıldı
Trambüsten Umut Kesildi, Araç Takviyesi Yapıldı
Şanlıurfa’da toplu taşıma filosuna dahil edilen 27 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete girdi.
​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler
​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler
Şanlıurfa’nın Siverek ilçe jandarma komutanlığında asker olan oğullarını ziyaret dönüşünde kaza sonucu hayatlarını kaybeden karı-koca memleketleri Kırşehir’de toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!
Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!
Şanlıurfa’da bir türlü yapımı tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesi için galeri esnafı sorunlarını dile getirmişti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, galerici esnafı ile görüşerek taşınma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını duyurdu.
​Şanlıurfa'da Tır İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
​Şanlıurfa'da Tır İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun
Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun
​Urfa.com olarak Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası İl Başkanı Mehmet Selim Açar ile betonlaştırılmak istenen tarım arazileri konusunu görüştük. Acar Eyyübiye Belediyesi’ne tahsis edilen 44 dönümlük alan ile ilgili olarak; “Eyyübiye Belediyesi’nin seçtiği yer, tarım alanında olan bir alan. Üniversite alanı olan bir yer. Bu alanın yapılaşmasını için istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.
​Hollanda'dan Gelip Şanlıurfa'da Ameliyatı Oldu
​Hollanda'dan Gelip Şanlıurfa'da Ameliyatı Oldu
Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu.
​Şanlıurfa’da Hava Soğuyunca Sobaya Talep Arttı
​Şanlıurfa’da Hava Soğuyunca Sobaya Talep Arttı
Şanlıurfa’da havanın soğumasıyla evinde doğal gaz olmayan vatandaşlar çareyi sobada buldu.
​Göbeklitepe’de Balon Uçuşları Yapılacak! Şanlıurfa Kapadokya Gibi Olacak
​Göbeklitepe’de Balon Uçuşları Yapılacak! Şanlıurfa Kapadokya Gibi Olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir Travel Turkey Fuarı kapsamında turizm amaçlı sıcak havalı balon uçuşları yapan özel bir firmaya yaptığı ziyarette firmanın Göbeklitepe’de uçuş yapmasının bölge turizmine çeşitlilik kazandıracağını söyledi.
​Dikkat! Şanlıurfa’ya Karla Karışık Kuvvetli Yağmur Geliyor
​Dikkat! Şanlıurfa’ya Karla Karışık Kuvvetli Yağmur Geliyor
Kış aylarının çetin geçtiği Şanlıurfa’da önümüzdeki günlerin hava durumu değerlendirildi. Edinilen bilgilerde, bugün itibariyle kuvvetli yağışların olacağı ve karla karışık yağışların da görüleceği kaydedildi.
​Şanlıurfa’da Yağış Nedeniyle Okul Duvarı Çöktü
​Şanlıurfa’da Yağış Nedeniyle Okul Duvarı Çöktü
Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü. Gece saatlerinde kaldırımın üzerine devrilen duvar nedeniyle faciadan dönüldü.
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
Trambüsten Umut Kesildi, Araç Takviyesi Yapıldı
Trambüsten Umut Kesildi, Araç Takviyesi Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:52
Güneş
07:18
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿