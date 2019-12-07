Davutoğlu Birçok Parti’den Siyasetçi ile Çalışacak

Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim

Bir süredir parti kurma fikriyle medyada yankı uyandıran Ahmet Davutoğlu, Bolu’da 2 günlük bir kamp süreci geçirdi. Kamp süresinde partide yer alacak kişilerin değerlendirildiği bilgisi edinildi.AKP’den ayrılarak yola yeni bir partiyle devam etme kararı alan Ahmet Davutoğlu, elini hızlı tutup Ali Babacan’dan önce partisini duyurmayı planlıyor. Davutoğlu, Bolu’da 2 günlük bir kamp sürecine girdi. Kamp sonunda partiye dahil olan sürpriz isimlerin medyada dolanması gecikmedi. Daha önce AKP, MHP, CHP ve HDP gibi partilerde hizmet vermiş siyasilerden oluşan bir grubun olduğu öğrenilirken, partinin son hazırlık aşamasında ise yeni isimler gelmeye başladı.Bolu’da gerçekleşen kamptan sonra partiye yeni katılacak olan isimlerden bir tanesinin Şanlıurfa Eski Valisi İzzettin Küçük olduğu belirtildi. Kamptan sonra partiye katılacak diğer isimler ise şöyle oldu; YÖK Başkanı Ziya Özcan, CHP’li isim İhsan Özkes, 15 Temmuzda şehit düşen AKP’li Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok.Editör: Ahmet Şen