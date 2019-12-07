Trambüsten Umut Kesildi, Araç Takviyesi Yapıldı

“Şanlıurfa’ya 175 aracı daha kazandıracağız ”

Ulaşımda Vatandaşları Rahatlatacaktır

Şanlıurfa’da Toplamda 340 Adet Ulaşım Aracı Var

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmaları kapsamında klimalı, engelli uyumlu, güvenlik kameralı ve validatörlü 27 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete girdi. 8 metre uzunluğunda, alçak tabanlı, engelli vatandaşlara uygun, 58 yolcu kapasiteli araçlar, kent merkezinde yaşanan yoğunluk ve ulaşımda vatandaşların daha kaliteli ve konforlu sağlamak amacıyla faaliyete sunuldu.Kent merkezinde yaşanan toplu taşımadaki yoğunluk ve Ulaşımda vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla ilk etapta Şanlıurfa’ya kazandırılan 27 otobüsün tanıtımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kamu kurum müdürleri ve misafirler katıldı.Yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Şanlıurfa’ya araç alım için talimat verdik. 27 yeni araç filomuzu hizmete sunacağız. Şanlıurfa’ya ne kadar araç gerektiğine dair hesaplama yaptık. Toplamda 175 toplu taşıma aracına ihtiyaç olduğu tespit ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la ulaşım sorununu ifade ettik. 175 aracı inşallah bakanımıza işbirliği yaparak Urfa’ya kazandırılacak. 27 yeni araçlık filomuz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.Şanlıurfa’da toplu taşıma sorunu yeni hizmete giren araçlarla tarihe karışacağını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Şanlıurfa’da 27 yeni aracın hizmete kazandırılması ulaşım noktasında vatandaşlar rahatlayacaktır. Araç filosunun atak yapılarak ard arda devamının geleceğini inanıyorum. Şanlıurfa’da toplu taşıma sorunu tarihe karışacak” şeklinde konuştu.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de, “ Şanlıurfa Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip bir kenttir. 700 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Öğrenciler kendileri için bağımsız ekonomisi olmadığı için ve kendi özel araçları olmadığından dolayı tamamı toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Şanlıurfa toplu taşıma açısından çok değerli bir kenttir. 27 yeni araçla birlikte, 340 adet araçla kavuşmuş olacak” diye konuştu.27 aracın tanıtım programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kamu kurum kuruluşlarının temsilciler ve vatandaşlar katılım gösterdi.Editör: Ahmet Şen