Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Aralık 2019 17:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya 27 Yeni Toplu Taşıma Aracı

Şanlıurfa’da toplu taşıma filosuna dahil edilen 27 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete girdi.

​Şanlıurfa’ya 27 Yeni Toplu Taşıma Aracı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmaları kapsamında klimalı, engelli uyumlu, güvenlik kameralı ve validatörlü 27 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete girdi. 8 metre uzunluğunda, alçak tabanlı, engelli vatandaşlara uygun, 58 yolcu kapasiteli araçlar, kent merkezinde yaşanan yoğunluk ve ulaşımda vatandaşların daha kaliteli ve konforlu sağlamak amacıyla faaliyete sunuldu.
Kent merkezinde yaşanan toplu taşımadaki yoğunluk ve Ulaşımda vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla ilk etapta Şanlıurfa’ya kazandırılan 27 otobüsün tanıtımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kamu kurum müdürleri ve misafirler katıldı.



 

“Şanlıurfa’ya 175 aracı daha kazandıracağız ”

Yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Şanlıurfa’ya araç alım için talimat verdik. 27 yeni araç filomuzu hizmete sunacağız. Şanlıurfa’ya ne kadar araç gerektiğine dair hesaplama yaptık. Toplamda 175 toplu taşıma aracına ihtiyaç olduğu tespit ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la ulaşım sorununu ifade ettik. 175 aracı inşallah bakanımıza işbirliği yaparak Urfa’ya kazandırılacak. 27 yeni araçlık filomuz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


 

Ulaşımda Vatandaşları Rahatlatacaktır

Şanlıurfa’da toplu taşıma sorunu yeni hizmete giren araçlarla tarihe karışacağını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Şanlıurfa’da 27 yeni aracın hizmete kazandırılması ulaşım noktasında vatandaşlar rahatlayacaktır. Araç filosunun atak yapılarak ard arda devamının geleceğini inanıyorum. Şanlıurfa’da toplu taşıma sorunu tarihe karışacak” şeklinde konuştu.



 

Şanlıurfa’da Toplamda 340 Adet Ulaşım Aracı Var

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de, “ Şanlıurfa Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip bir kenttir. 700 bin öğrenci burada eğitim görüyor. Öğrenciler kendileri için bağımsız ekonomisi olmadığı için ve kendi özel araçları olmadığından dolayı tamamı toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Şanlıurfa toplu taşıma açısından çok değerli bir kenttir. 27 yeni araçla birlikte, 340 adet araçla kavuşmuş olacak” diye konuştu.
27 aracın tanıtım programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kamu kurum kuruluşlarının temsilciler ve vatandaşlar katılım gösterdi. 





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’ya 27 Yeni Toplu Taşıma Aracı
​Şanlıurfa’ya 27 Yeni Toplu Taşıma Aracı
Şanlıurfa’da toplu taşıma filosuna dahil edilen 27 adet yeni toplu taşıma aracı hizmete girdi.
​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler
​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler
Şanlıurfa’nın Siverek ilçe jandarma komutanlığında asker olan oğullarını ziyaret dönüşünde kaza sonucu hayatlarını kaybeden karı-koca memleketleri Kırşehir’de toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!
Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!
Şanlıurfa’da bir türlü yapımı tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesi için galeri esnafı sorunlarını dile getirmişti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, galerici esnafı ile görüşerek taşınma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını duyurdu.
​Şanlıurfa'da Tır İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
​Şanlıurfa'da Tır İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun
Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun
​Urfa.com olarak Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası İl Başkanı Mehmet Selim Açar ile betonlaştırılmak istenen tarım arazileri konusunu görüştük. Acar Eyyübiye Belediyesi’ne tahsis edilen 44 dönümlük alan ile ilgili olarak; “Eyyübiye Belediyesi’nin seçtiği yer, tarım alanında olan bir alan. Üniversite alanı olan bir yer. Bu alanın yapılaşmasını için istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.
​Hollanda'dan Gelip Şanlıurfa'da Ameliyatı Oldu
​Hollanda'dan Gelip Şanlıurfa'da Ameliyatı Oldu
Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu.
​Şanlıurfa’da Hava Soğuyunca Sobaya Talep Arttı
​Şanlıurfa’da Hava Soğuyunca Sobaya Talep Arttı
Şanlıurfa’da havanın soğumasıyla evinde doğal gaz olmayan vatandaşlar çareyi sobada buldu.
​Göbeklitepe’de Balon Uçuşları Yapılacak! Şanlıurfa Kapadokya Gibi Olacak
​Göbeklitepe’de Balon Uçuşları Yapılacak! Şanlıurfa Kapadokya Gibi Olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir Travel Turkey Fuarı kapsamında turizm amaçlı sıcak havalı balon uçuşları yapan özel bir firmaya yaptığı ziyarette firmanın Göbeklitepe’de uçuş yapmasının bölge turizmine çeşitlilik kazandıracağını söyledi.
​Dikkat! Şanlıurfa’ya Karla Karışık Kuvvetli Yağmur Geliyor
​Dikkat! Şanlıurfa’ya Karla Karışık Kuvvetli Yağmur Geliyor
Kış aylarının çetin geçtiği Şanlıurfa’da önümüzdeki günlerin hava durumu değerlendirildi. Edinilen bilgilerde, bugün itibariyle kuvvetli yağışların olacağı ve karla karışık yağışların da görüleceği kaydedildi.
​Şanlıurfa’da Yağış Nedeniyle Okul Duvarı Çöktü
​Şanlıurfa’da Yağış Nedeniyle Okul Duvarı Çöktü
Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü. Gece saatlerinde kaldırımın üzerine devrilen duvar nedeniyle faciadan dönüldü.
Şanlıurfa’da Ulaşıma Kar Engeli
Şanlıurfa’da Ulaşıma Kar Engeli
Şanlıurfa’da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken ekiplerin bölgeye giderek yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.
​Şanlıurfa’da, Dünya Şampiyonuna Yoğun İlgi
​Şanlıurfa’da, Dünya Şampiyonuna Yoğun İlgi
Vakıflar 2002 ilk Öğretim Okulu, Çağdaş Spor Kompleksi ve Haliliye Belediye Başkanlığını tarafından ortaklaşa düzenlenen mesleğimizi tanıyalım etkinliğinin konukları, Türkiye Kıck Boks Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun, Kıck Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu Mevlana Altuntaştı.
​Şanlıurfa’ya 27 Yeni Toplu Taşıma Aracı
​Şanlıurfa’ya 27 Yeni Toplu Taşıma Aracı
​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler
​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler
​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı
​İneğine Ceza Yazıldı! Neye Uğradığını Şaşırdı
​İneğine Ceza Yazıldı! Neye Uğradığını Şaşırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:52
Güneş
07:18
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿