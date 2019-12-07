​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız

"Vatandaşa Tepeden Bakan Kibir Abidelerin Partide Kalemini Kırarız"

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı için belediye başkan yardımcısı tarafından cezalandırılması olayıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız" dedi.Yaşanan olayla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olamaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Çalıp çırpmayı, yolsuzluğu hiç saymıyorum bile. Bu tarz insanların kapıdan içeri girmesi bile bizim için zuldür. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır" dedi.Editör: Ahmet Şen