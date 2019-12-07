-​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü

Vatandaşlar Güneşli Havanın Tadını Çıkardılar

-​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara DöküldüTürkiye’nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor. Kentte, güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl’e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada Balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi.Şanlıurfa’yı ilk kez gören vatandaşlar Balıklıgöle hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.Editör: Ahmet Şen