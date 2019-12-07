Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Aralık 2019 21:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü

Kar fırtınasında bir kadının vücut ısısı 20.2 dereceye kadar düşmesi ile kalp atışı yaklaşık 6.5 saat durdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayata döndürüldü ve kadında kalıcı nörolojik hasar oluşmadığı bildirildi.

​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü

İspanya’nın La Vanguardia gazetesinde yer alan habere göre, 3 Kasım’da ülkenin kuzeydoğusundaki Nuria kenti yakınlarında eşiyle dağ yürüyüşüne çıkan Audrey Mash adlı kadın, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.


Yaklaşık 3 saat sonra bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye götürülen 34 yaşındaki kadının öldüğü düşünüldü. Vücut sıcaklığı 20,2 santigrat dereceye kadar düşen ve 6,5 saat kadar kalp atışları duran Mash, hastanedeki iki uzman doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.






 

Kadında Kalıcı Hasar Oluşmadı

Yetkililer, hastaneden 11 gün sonra yürüyerek çıkan Mash’ın, sadece el parmaklarında koordinasyon ve uyuşma sorunu olduğunu ve vücudunda kalıcı hiçbir nörolojik hasar oluşmadığını ifade etti. Eşiyle birlikte 2017 yılından bu yana Barselona’da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Mash, 3 Kasım’da yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.



 

İspanya'da Daha Önce Görülmemiş Hadise

Yetkililer, hipotermi sonucu kalp atışı 6,5 saat duran Mash’ın hayata döndürülmesinin, İspanya’da ilk olduğunu ifade etti.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
Kar fırtınasında bir kadının vücut ısısı 20.2 dereceye kadar düşmesi ile kalp atışı yaklaşık 6.5 saat durdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayata döndürüldü ve kadında kalıcı nörolojik hasar oluşmadığı bildirildi.
​Facebook Dini Lideri Hesabını Kapattı
​Facebook Dini Lideri Hesabını Kapattı
Facebook, Dini Liderin Facebook’taki Arapça hesabını kapattı.
​Medine'de Patlama
​Medine'de Patlama
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.
​TikTok Uygur Türklerine Yapılan Zulmün Dile Getirildiği Videoyu Kaldırdı, Ardından Özür Diledi
​TikTok Uygur Türklerine Yapılan Zulmün Dile Getirildiği Videoyu Kaldırdı, Ardından Özür Diledi
Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Çin’in Müslüman Uygur Türklerinin çoğunlukta bulunduğu Sincan’da Müslüman halka yapılan baskı ve zulmü dile getiren Müslüman bir kadının videosunu önce sosyal medya hesabından kaldırdı, ardından özür diledi.
​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı
​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı
Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.
​ABD Polisi, Kiliseyi Soyan İki Türk'ü Arıyor
​ABD Polisi, Kiliseyi Soyan İki Türk'ü Arıyor
ABD’nin New Jersey eyaletinin Evesham kentinde Saint Isaac Jogues Kilisesi’ne giren iki Türk bağış dolabından yaklaşık 460 bin dolar tutarında eşya çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili kilisenin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kadından şüphelenildiğini tespit etti.
​Ermeni Papaz ve Babası Öldü, MSB Taziye Mesajı Yayınladı
​Ermeni Papaz ve Babası Öldü, MSB Taziye Mesajı Yayınladı
Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
​Ayasofya’da Çıplak Poz Veren Instagram Fenomeni Hakkında Soruşturma Başlatıldı
​Ayasofya’da Çıplak Poz Veren Instagram Fenomeni Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Gittiği yerlerde verdiği çıplak pozlarla tartışılan sosyal medya fenomeni Marisa Papen'e soruşturma açıldı. Türk Bayrağı'nın üzerinde ve Ayasofya'da verdiği pozlar nedeniyle açılan soruşturma, Papen'i "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak" ile suçluyor.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün akşam saatlerinde bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde birçok önemli başlık ele alınacak.
​El Chapo'nun oğlunu yakalayan polis 155 kuşunla öldürüldü
​El Chapo'nun oğlunu yakalayan polis 155 kuşunla öldürüldü
Meksika’nın Sinaloa eyaletinde ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçtiğimiz ay yakalayan polislerden biri 155 kurşunla öldürüldü.
Bolivya protestoları: Zorla saçı kesilen belediye başkanı yalın ayak sokaklarda yürütüldü
Bolivya protestoları: Zorla saçı kesilen belediye başkanı yalın ayak sokaklarda yürütüldü
Bolivya'nın Vinto kasabasının belediye başkanı Patricia Arce'nin saçını zorla kesen protestocular, belediye başkanının üzerine kırmızı boya dökerek, sokaklarda yalın ayak yürüttü ve belediye başkanına istifa mektubu imzalattı.
​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak
​Skandal Başörtüsü Kararı! Öğrenci Velilerinin Başörtü Takması Yasak
Başörtüsüyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. Okul gezilerinde öğrencilere eşlik refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan yasa tasarısının "114" hayır oyuna karşı "163" evet oyuyla kabul etti.
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
​Davutoğlu’nun Partisine Şanlıurfa’dan Sürpriz İsim
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
​Erdoğan'dan Belediyedeki olaya sert tepki: Partide Kalemini kırarız
​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
​Şanlıurfa’da Kara Kış Arasında Güneşli Hava! Vatandaşlar Sokaklara Döküldü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:52
Güneş
07:18
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿