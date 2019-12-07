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Bu haber 07 Aralık 2019 16:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe jandarma komutanlığında asker olan oğullarını ziyaret dönüşünde kaza sonucu hayatlarını kaybeden karı-koca memleketleri Kırşehir’de toprağa verildi.

​Şanlıurfa’daki Asker Oğullarını Ziyarete Gelmişlerdi! Feci Kazada Can Verdiler

İki gün önce Kayseri-Malatya karayolunun 49’uncu kilometresindeki Karatay mevkinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı-koca öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.



 

Cenaze Namazı Kırşehir’de Kırıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesi Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kırşehir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, vefat eden Deniz ve Gülten Gök’ün oğulları Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığında er olarak görev yapan Anıl Gök ile sevenleri katıldı.




 

Asker, Acı Haberi Ertesi Gün Aldı

İki çocuk babası 46 yaşındaki Murat Gök’ün, Kırşehir Şoförler Federasyonunda şoförlük yaptığı öğrenildi. Şanlıurfa’nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığında er olarak görev yapan Anıl Gök (20), "Yemin törenim bitmişti, ziyaretime gelememişlerdi. Ayın 5'inde yanıma geldiler. Siverek'de ailemle birlikte gezdik. Acı haberi ertesi gün saat 4 gibi öğrendim. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Gerçekten çok zor. Zamana bırakacağım. Alışmaya çalışacağım" dedi. 





Editör: Ahmet Şen 
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