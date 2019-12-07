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Bu haber 07 Aralık 2019 15:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı sınırda bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.

​Sınırda Bu Sefer 2 Türk Vatandaşı Yakalandı

Kırklareli’ye Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G. ve Y.Ç. isimli iki Türk vatandaşı yakalandı.

 

İş Bulabilmek İçin Avrupa’ya Kaçacaklardı

Jandarma ekiplerince teslim alınan iki şahsın alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay önce Adana’dan İstanbul’a geldikleri, daha sonrasında ise Avrupa’da iş bulabilmek için Bulgaristan’a geçmeye çalıştıklarını belirttiler.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda şahısların ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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