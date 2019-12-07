Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!

Vali Erin Galericilerin Sesine Kulak Verdi

Şanlıurfa’da tüm oto galericilerin tek bir yerde toplanmasını amaçlayan Yeni Galericiler Sitesi son tarih olan 30 Kasımda da açılmaması ile beraber esnaf sorun yaşamış ve seslerini yetililere duyurmak için bir araya gelmişti.Kooperatifin, Yeni Galericiler Sitesinin bittiğini, esnafın taşınması gerektiğini Emniyet Müdürlüğünden aldıkları bir bildiri ile duyurmuştu. Henüz tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesine taşınmakta sorun yaşadıklarını, dükkanların henüz tamamlanmadığını, araçlarını koyacak yerlerin molozlarla kaplı olduğunu dile getiren esnaf, “Bu şekilde buraya taşınamayız” diyerek çözüm istemişti.Galerici esnafının sesine kulak veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, talimat vererek, esnafın zrunlu taşınmasını durdurdu. Konunun baştan beri takipçisi olan CHP Şanlıurda Milletvekili Aziz Aydınlık, yaptığı açıklamada;“Sorun halledildi! Bitmek bilmeyen "Yeni Oto Galericiler Sitesi" için Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN ile galerici esnafımızdan oluşan bir heyetin görüşmesini sağladık. Valimizin talimatıyla zoraki taşınma an itibariyle "Durdurulmuştur". İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen