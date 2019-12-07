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Bu haber 07 Aralık 2019 09:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!

Şanlıurfa’da bir türlü yapımı tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesi için galeri esnafı sorunlarını dile getirmişti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, galerici esnafı ile görüşerek taşınma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!

Şanlıurfa’da tüm oto galericilerin tek bir yerde toplanmasını amaçlayan Yeni Galericiler Sitesi son tarih olan 30 Kasımda da açılmaması ile beraber esnaf sorun yaşamış ve seslerini yetililere duyurmak için bir araya gelmişti.

Kooperatifin, Yeni Galericiler Sitesinin bittiğini, esnafın taşınması gerektiğini Emniyet Müdürlüğünden aldıkları bir bildiri ile duyurmuştu. Henüz tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesine taşınmakta sorun yaşadıklarını, dükkanların henüz tamamlanmadığını, araçlarını koyacak yerlerin molozlarla kaplı olduğunu dile getiren esnaf, “Bu şekilde  buraya taşınamayız” diyerek çözüm istemişti.


 

Vali Erin Galericilerin Sesine Kulak Verdi

Galerici esnafının sesine kulak veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, talimat vererek, esnafın zrunlu taşınmasını durdurdu. Konunun baştan beri takipçisi olan CHP Şanlıurda Milletvekili Aziz Aydınlık, yaptığı açıklamada;

“Sorun halledildi! Bitmek bilmeyen "Yeni Oto Galericiler Sitesi" için Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN ile galerici esnafımızdan oluşan bir heyetin görüşmesini sağladık. Valimizin talimatıyla zoraki taşınma an itibariyle "Durdurulmuştur". İfadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen 
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Şanlıurfa'nın Oto Galericileri Yeni Yere Taşınmayacak!
Şanlıurfa’da bir türlü yapımı tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesi için galeri esnafı sorunlarını dile getirmişti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, galerici esnafı ile görüşerek taşınma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını duyurdu.
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