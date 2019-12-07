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Bu haber 07 Aralık 2019 12:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

Kıskançlık Krizine Girdi 17 Yaşındaki Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü

Kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kıskançlık Krizine Girdi 17 Yaşındaki Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. 


 

Genç Kızın Babası Şikayetçi Oldu

Kıskançlık krizine giren bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Kıskançlık Krizine Girdi 17 Yaşındaki Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü
Kıskançlık Krizine Girdi 17 Yaşındaki Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü
Kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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