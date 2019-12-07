​Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Baba Ocağı Küle Döndü! Kundaklanmış Olabilir!

Kundaklanmış Olabilir

İstanbulluoğlu Mahallesi Karabacak Sokak'taki konakta henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken itfaiye ekipleri yangın sonrası soğutma çalışması başlattı. Tarihi konak yangında büyük hasar gördü.Konağın durumunu bir ay önce Emniyet Müdürlüğüne bildirdiklerini dile getiren Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, “Emniyet Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları yapıyordu. Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir” dedi.Editör: Ahmet Şen