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Bu haber 07 Aralık 2019 08:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Taziye Evinde Yangın! Her Şey Kül Oldu

İki katlı taziye evinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

​Taziye Evinde Yangın! Her Şey Kül Oldu

Olay, Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye Evinde meydana geldi. Yangın taziye evinin 


ikinci katı kadınlar bölümünde bulunun klimadan kaynaklandı. Kısa devre yapan klima biranda alev aldı. Yangını fark eden kadınlar panikle dışarı çıktı.


Klimada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Taziyede bulunan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

 

Yangında Yaralı Olmaması Sevindirdi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği binanın ikinci katındaki yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra yangını kontrol altına aldı.
Yangın birinci kat ve diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında taziye evinin ikinci katı tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralı olmadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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