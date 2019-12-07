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Bu haber 07 Aralık 2019 00:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Albayrak: Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktığını belirterek, "Ülke olarak bize yapılan her türlü saldırıya karşı millet olarak birlikte karşı koyduk. Tüm bu sorunların ve saldırıların üstesinden geldik." dedi.

​Bakan Albayrak: Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı

Erzurum programının ardından hava yolu ile Ağrı'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamadan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine geçen Bakan Albayrak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde İş dünyası ile bir araya geldi. Burada çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Türkiye'nin ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktığını dile getirdi. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yüzde beşlik büyüme hedefine ulaşılacağını dile getirerek, Türkiye'nin 2019 yılında cari fazla vereceğini kaydetti.


Albayrak, son bir buçuk yılda Türkiye'nin zorlu süreci geride bırakacağına inanmayan muhalefetin otel odalarında gizli gizli IMF ile görüşmeler yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Ülke olarak bize yapılan her türlü saldırıya karşı millet olarak birlikte karşı koyduk. Tüm bu sorunların ve saldırıların üstesinden geldik. Sokak olayları, terör olayları, devlet içerisine sinmiş malum sinsi yapılar, ülkemizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bizim geçen yıl ekonomimize saldırı var dediğimizde inanmıyorlardı. Ama bunların hepsi açığa çıkınca kimseyi göremez olduk. Hamd olsun zor dönemi geride bıraktık. Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hedeflerimize ulaşacağız.”


Albayrak, Türkiye'de önemli bir konunun ise cari açık olduğunu dile getirerek, 2019 yılında cari fazla vereceğini ifade etti. Albayrak, “Bir yıl önce bu süreç başladığında Türkiye'nin batacağını söyleyenler bizi IMF ile anlaşmaya yönlendiriyordu. Ama biz anlaşmadık ve onlara ihtiyacımız yok dedik. Türkiye daha güçlü çıkacak bu süreçten dedik ve öyle de oldu” şeklinde konuştu.


 

"Ana muhalefet partisi IMF ile otellerde gizli gizli görüştü"

Ana muhalefet partisini eleştiren Albayrak, ”Otellerde IMF ile gizli gizli görüşünce yakalandı. Yakalanınca da hemen de farklı söylemlerde bulundular. Ama biz anlaşmadık. Arjantin anlaştı ama görüyorsunuz durum ortada. Devalüasyon oldu orada. Ama biz zor bir dönemden geçtik ve geride bıraktık. Bundan sonra daha güçlü adımlarla bu sürecin kazanımlarından faydalanacağız. Biz bir olacağız, omuz omuza olacağız. Tüm Türkiye'de hep birlikte ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Ekonomi
​Bakan Albayrak: Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı
​Bakan Albayrak: Türkiye ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ekonomik olarak zorlu süreci geride bıraktığını belirterek, "Ülke olarak bize yapılan her türlü saldırıya karşı millet olarak birlikte karşı koyduk. Tüm bu sorunların ve saldırıların üstesinden geldik." dedi.
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