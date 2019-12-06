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Bu haber 06 Aralık 2019 23:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Ortasında Cinayet! Kurşun Yağmuruna Tuttu

Bir şahıs, sokakta arkasından yaklaştığı kişiyi kurşun yağdırarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

​Sokak Ortasında Cinayet! Kurşun Yağmuruna Tuttu

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 sularında  Batman’ın Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.B., önünde yürüyen Rıfat Bilici'nin başına silahla 5 el ateş etti. 



 

Yoldan Geçen Doktor Silahlı Şahsa Müdahale Etti

M.B. olay yerinden kaçarken, bu sırada bölgeden geçen bir doktor kanlar içinde yere yığılan Rıfat Bilici'ye müdahale etti. Doktorun tüm müdahalesine rağmen Bilici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Rıfat Bilici'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Editör: Ahmet Şen 

 
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