Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Aralık 2019 21:15:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı

okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti.

​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı

Öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabaları sırasında kurusıkı tabancayla bir el ateş eden genç, mobil okul timleri tarafından yakalanırken, yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 25 Ekim günü Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde okulda bulunan öğretmenler kavga eden grubu sakinleştirerek ayırdı.


 

Öğrencilerden biri kurusıkı tabancayla gelerek yine kavga etti

Lise öğrencilerinin arasındaki yaşanan kavganın ertesi günü öğrencilerden birisi kurusıkı silahla okula geldi. Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenin sınıftan çıkmasıyla birlikte ayın grupla yine kavga etti. Bağrışma seslerini duyan öğrenciler ve bir öğretmen sınıftan çıkarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.



 

Okul koridorunda kurusıkı tabancayla bir el ateş etti

Öğrencilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancıyı eline alarak bir el okul koridorunda ateş etti. Silahın patlaması üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı.


 

Eli silahlı öğrenci Mobil Okul Timleri tarafından gözaltına alındı

Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalışırken, öğretmeni ise onu sakinleştirmek için uğraştı. Bu sırada sınıftaki kavgaya karışan öğrenciler ise çıkmak istediği, fakat arkadaşları kapının önünde adeta barikat kurarak müsaade etmedi. Öğretmeninin uyarılarını dikkate almayan eli silahlı öğrenci ise tekrar sınıfa girmek istedi. Tam bu sırada koridora gelen mobil okul timleri öğrenciyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.


 

Okul koridorundaki korku dolu anlar kamerada

Okuduğu okula silahla gelen öğrenci elindeki kurusıkı silah ile koridorda terör estirdiği o anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden grubu öğretmenler ve öğrencilerin ayırmaya çalıştığı, o esnada ise yere düşen öğrencinin eline silahı alarak ateş ettiği ve daha sonra sınıfa girmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandığı görülüyor.





Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Karısını Bıçaklayıp Yol Kenarına Attı
​Karısını Bıçaklayıp Yol Kenarına Attı
Bir kişi, karısını defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına attı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kocanın yakalanması için polis çalışma başlattı.
​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı
​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı
okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti.
​Şanlıurfa’ya 5 Dalda Birincilikle Dönüyorlar
​Şanlıurfa’ya 5 Dalda Birincilikle Dönüyorlar
Şanlıurfa’yı temsil eden Engelliler Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcuları 5 dalda birincilik aldı.
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne nakledilmesine karar verilmişti. Bu sabah kara yoluyla Şırnak'a nakledilen Arduç, araçta olay çıkararak nakil işlemine itiraz etti. Van’a yönlendirilen Arduç, şehirdeki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.
​3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
​3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
​Kavgaya Müdahale Eden Polisi Başında Vurdu
​Kavgaya Müdahale Eden Polisi Başında Vurdu
Kavgaya müdahale eden polis memurunun silahını alarak vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yakınları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Av Tüfeğini Temizlerken Kendisini Öldürdü
​Av Tüfeğini Temizlerken Kendisini Öldürdü
Bir kişi temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
​Kaçırılan Lise Öğrencisi 3 Gün Boyunca Cinsel Tacize Uğradı
​Kaçırılan Lise Öğrencisi 3 Gün Boyunca Cinsel Tacize Uğradı
15 yaşındaki lise öğrencisi, bir şahıs tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunca cinsel istismara uğradığını iddia etti. Özgecan Aslan’ın yaşadıkları anlatılarak korkutulduğunu, ailesiyle tehdit edildiğini öne sürülen kız çocuğu, serbest bırakılan şahsın cezalandırılmasını istedi.
​Son Dakika! Kalbinden Bıçaklanan Ceren’in Katil Zanlısı Yakalandı! Polisi de Bıçakladı!
​Son Dakika! Kalbinden Bıçaklanan Ceren’in Katil Zanlısı Yakalandı! Polisi de Bıçakladı!
Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
20 Yaşındaki Genç Kız, Evinin Önünde Öldürüldü
20 Yaşındaki Genç Kız, Evinin Önünde Öldürüldü
Akşam saatlerinde evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan ve 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle turist yoğunluğu yaşanan Şanlıurfa ziyaretçi akınına uğradı.
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
Bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.
​Karısını Bıçaklayıp Yol Kenarına Attı
​Karısını Bıçaklayıp Yol Kenarına Attı
​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı
​Elinde Silahla Okul Koridorlarına Daldı
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! Gülmekten Yerlere Yatacaksınız
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! Gülmekten Yerlere Yatacaksınız
​Medine'de Patlama
​Medine'de Patlama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:51
Güneş
07:17
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿