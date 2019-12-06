Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Aralık 2019 17:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!

Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne nakledilmesine karar verilmişti. Bu sabah kara yoluyla Şırnak'a nakledilen Arduç, araçta olay çıkararak nakil işlemine itiraz etti. Van’a yönlendirilen Arduç, şehirdeki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak Ordu’nun Perşembe ilçesinde Efirli F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.



 

Yolda Olay Çıkardı, Van'a Nakli Yapıldı

Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yoluyla Şırnak Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi.
Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.




 

Katil, Yakalanmasaydı Seri Katil Olacaktı

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A’nın sorgusunda, “O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir’i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Cezaevindeyken birilerini öldürmeyi düşündüm. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.







Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevi'ne nakledilmesine karar verilmişti. Bu sabah kara yoluyla Şırnak'a nakledilen Arduç, araçta olay çıkararak nakil işlemine itiraz etti. Van’a yönlendirilen Arduç, şehirdeki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.
​3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
​3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
​Kavgaya Müdahale Eden Polisi Başında Vurdu
​Kavgaya Müdahale Eden Polisi Başında Vurdu
Kavgaya müdahale eden polis memurunun silahını alarak vuran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yakınları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Av Tüfeğini Temizlerken Kendisini Öldürdü
​Av Tüfeğini Temizlerken Kendisini Öldürdü
Bir kişi temizliğini yaptığı ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
​Kaçırılan Lise Öğrencisi 3 Gün Boyunca Cinsel Tacize Uğradı
​Kaçırılan Lise Öğrencisi 3 Gün Boyunca Cinsel Tacize Uğradı
15 yaşındaki lise öğrencisi, bir şahıs tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunca cinsel istismara uğradığını iddia etti. Özgecan Aslan’ın yaşadıkları anlatılarak korkutulduğunu, ailesiyle tehdit edildiğini öne sürülen kız çocuğu, serbest bırakılan şahsın cezalandırılmasını istedi.
​Son Dakika! Kalbinden Bıçaklanan Ceren’in Katil Zanlısı Yakalandı! Polisi de Bıçakladı!
​Son Dakika! Kalbinden Bıçaklanan Ceren’in Katil Zanlısı Yakalandı! Polisi de Bıçakladı!
Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
20 Yaşındaki Genç Kız, Evinin Önünde Öldürüldü
20 Yaşındaki Genç Kız, Evinin Önünde Öldürüldü
Akşam saatlerinde evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan ve 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle turist yoğunluğu yaşanan Şanlıurfa ziyaretçi akınına uğradı.
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
Bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.
​Kahvehanenin Çöp Kovasından Tarihi Eser Fışkırdı
​Kahvehanenin Çöp Kovasından Tarihi Eser Fışkırdı
Polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan operasyonda çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ döneme ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi.
​Polisin Belinden Silahını Alarak Vurdu! Polis Memurunun Durumu Ağır
​Polisin Belinden Silahını Alarak Vurdu! Polis Memurunun Durumu Ağır
Kavgaya müdahale eden polis memurunun belindeki silahı alan şahıs polisi vurarak ağır yaraladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hastaneye gelerek yaralı polis memuru hakkında bilgi aldı.
​13 Yaşındaki Kız Babasının Silahıyla İntihar Etti
​13 Yaşındaki Kız Babasının Silahıyla İntihar Etti
13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!
​Başkan Kuş’un Acı Günü
​Başkan Kuş’un Acı Günü
Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun
Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun
​Hollanda'dan Gelip Şanlıurfa'da Ameliyatı Oldu
​Hollanda'dan Gelip Şanlıurfa'da Ameliyatı Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:51
Güneş
07:17
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿