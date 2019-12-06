​Ceren’in Katili Cezaevi Beğenmedi! Yakalanmasaydı Ser Katil Olacaktı!

Yolda Olay Çıkardı, Van'a Nakli Yapıldı

Katil, Yakalanmasaydı Seri Katil Olacaktı

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak Ordu’nun Perşembe ilçesinde Efirli F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yoluyla Şırnak Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi.Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi.Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A’nın sorgusunda, “O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir’i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Cezaevindeyken birilerini öldürmeyi düşündüm. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen