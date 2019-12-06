Urfaspor’a Büyük Para Cezası!

Şanlıurfaspor’a Ceza Üstüne Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 32 sayılı toplantısında Urfaspor -1922 Konyaspor maçının 86.dakikasında futbolcu Onur Demir’in rakip yedek kulübesi ile girdiği tartışmanın ardından sahadan çıkıp soyunma odasına gitmesiyle başlayan eyleme PFDK acımadı. Zaten zor günler yaşayan kulübe toplam 59.000 tl ceza kesildi.21- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 01.12.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-1922 KONYASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, sporcularının müsabakanın 6 dakika duraklamasına sebebiyet verecek şekilde saha kenarına gelmeleri ile oyunun tekrar başladığı müsabakanın 86. dakikasından itibaren kendi sahalarında hareketsiz olarak durarak oyuna katılmamalarından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü AHMET PİŞKİN'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Editör: Ahmet Şen