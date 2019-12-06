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Bu haber 06 Aralık 2019 14:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​HRÜ’de genç iş sağlığı uzmanları bir araya geldi

Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Genç İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nun 8.si düzenlendi.

​HRÜ’de genç iş sağlığı uzmanları bir araya geldi

Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü öncülüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği ile Turkcell ortaklığında yapılan sempozyuma, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Harran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü Prof. Dr. Güzel Yılmaz, Turkcell İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Dr. Serkan Alkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



 

HRÜ’de İnteraktif Sunumlar Yapıldı

Yeni nesil meslekler, dijital dünyada iş sağlığı ve güvenliği, düşünmeyi düşünmek, yapay zeka, Endüstri 4. 0 gibi konularda farkındalığı artırmak amacıyla interaktif olarak sunumların da yapıldığı sempozyum, protokol üyeleri ve misafir konuşmacıların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. 





Editör: Ahmet Şen 
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