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Bu haber 06 Aralık 2019 11:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Özyavuz’dan Harran’a Müjdeler!

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, Başkan Mahmut Özyavuz ile birlikte değişim ve gelişimini sürdürüyor.

​Başkan Özyavuz’dan Harran’a Müjdeler!

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Şanlıurfa Milletvekilleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek Harran’a hizmet sözleri aldı.


AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Halil Özcan, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler.


 

Harran’ın İmar Problemi Çözüme Kavuşuyor

Şanlıurfa heyetinin Bakan Kurum’u ziyaretinde Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ilçeye birçok hizmetin yapılması sözünü aldı.

Harran Belediye Başkanı Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklama da sözünü aldığı hizmetleri sıraladı. Harran Surları etrafına çevre düzenlemesi yapılacağını bildiren Özyavuz ‘’Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Harran’a parke taşı yapılacak. Millet Bahçesi inşa edilecek. Kırsal mahallelerimiz için stabilize yol çalışması yapılacak. Harran ilçemizde ikamet eden kamu personelinin konut problemini çözmek için 26 dönümlük arsa tahsis edilecek. Konkasör ihtiyacımız için 750 bin TL maddi destek verilecek. Öte yandan Harran ilçemize 500 çöp konteynırı hibe edilecek. Öte yandan Harran ilçemizin imar problemini de çözüme kavuşturuyoruz’’ dedi.

Başkan Özyavuz, Harran ilçesinin gelişmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve daha yaşanabilir bir ilçe için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.  





Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Özyavuz’dan Harran’a Müjdeler!
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Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, Başkan Mahmut Özyavuz ile birlikte değişim ve gelişimini sürdürüyor.
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