Şanlıurfa'da Tarım Arazilerine Beton Dökenler ve Döküleni Yalayanlar Bu Haberi Okuyun

Acar: 3 -4 Dönüm Olsa Eyyübiye Belediyesi’ne Feda Ederiz

“Eczanelerin Kaçak Yapılaşmasının Önüne Geçemedik”

“Mesele 3-4 Dönüm Meselesi Değil”

“Eleştiriyoruz ama Çözüm Nedir”

“Biz Memleketimiz İçin Haksız Çıkmaya Razıyız”

“24 Kat konut İzni Verilmesi Cumhurbaşkanımızın Söylemlerine Hakarettir”

“Biz Oda Olarak İtirazımızı Yaptık”

“Gerekirse Yargı Yoluna Gideceğiz”

“Askıda Olan Planları Hakkımız Olduğu Halde Göremiyoruz”

“Ulaşım Master Planımız Olsaydı, Trambüs Elimizde Patlamazdı”

Tarım Master Planımız Olsaydı Tarım Alanları Heba Olmazdı

Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası İl Başkanı Mehmet Selim Açar ile betona gömülen tarım arazileri hakkında özel bir ropörtaj yaptık. Selim Açar, gündemde olan ancak halkımızın henüz farkında olmadığı ve şehri yakından ilgilendiren önemli konulara dikkat çekerek şunları kaydetti:“Bilindiği üzere şehircilik açısından gündemi meşgul eden iki önemli konu var. Birincisi Eyyübiye Kampüsü’nde Eyyübiye Belediyesi'ne tahsis edilen 44 dönümlük alan. İkincisi ise ŞUSKİ alanındaki konut alanının 15 kattan 24 kata tadil edilmesi.Eyyübiye Belediyesi konusuna gelecek olursak Eyyübiye Belediyesi’nin seçtiği yer, tarım alanında olan bir alan. Üniversite alanı olan bir yer. Bu alanın yapılaşmasını için istemiyoruz. ilk önce onları bir sıralamamız lazım:Eyyübiye Belediyesi: “Biz burada sadece 3 ya da 4 dönüm yapılaşma yapacağız geri kalanı da millet bahçesi vesaire yapacağız” diyor ancak 3-4 dönüm olsa Eyyübiye Belediyesi'ne feda ederiz.Alanın içerisinde bulunduğu parsel, 810 dönüm ve bu yine yolun sol tarafında bulunan tarım arazilerini baskı altında tutuyor. Ve bu da tarım arazilerinin yapılaşmasına sebep olabilecek bir durum.Bunun örneklerini verecek olursak elimizde örnekleri var. ŞUTİM alanına baktığımız zaman Sebze Hali’nin bulunduğu alan yine tarım arazilerini baskı altında bulacak bir alan.Bu kararlar verilirken de bu yanlıştır demişizdir. Aynı şekilde alanın hemen bitişiğinde bulunan hastane alanına baktığımız zaman hemen güneyinde kaçak yapılanmalar eczaneler var. Tamam biz hastanenin yapımına kamu yatırımı dedik ama sonrasında bu eczanelerin kaçak yapılaşmasının önüne geçebildik mi?!Yani mesele 3 dönüm 4 dönüm meselesi değil. Eyyübiye Belediyesi yerinin burası olmaması lazım. Eyyübiye Belediyesi yüzünü tarım topraklarına değil daha dağlık kendi içinde iki kat ya da 4 kat yapılaşmaya izin verdiği alanlar olmalı. Bir yerde imar iki katsa oranın okulu, yeşil alanı, kültür merkezi ve bunların hepsi 2 katlık yoğunluğa göre verilmiştir. Siz kalkıp iki katlı yere 4 kat imar verirseniz bir sınıfta 30 kişi oturacağına 60 kişi oturmak zorunda kalır. Hastanede sıra beklemek zorunda kalır. Ben Eyyübiye’den arabasına binip Turgut Özal ve Kasaptaşı parkına müze gezer gibi dolaşan vatandaşlarımızı gördüm. Bunlara yoğunlaşacağımıza, güzel bir memlekete güzel bir millet bahçesi, mesire alanı veya park kazandırabiliriz.Tamam eleştiriyoruz ama çözüm nedir diye soracak olursanız bizim de Şehir Plancıları Odası olarak daha önce eski hayvan pazarının yerinin uygun olabileceğini söylemiştik; Dem-Et kombinasyonun yerinin uygun olabileceğini söylemiştik. Bunlar maliyet doğuruyor diyebilirsiniz. Osmanlı Parkı'nın içerisinde siz 4 dönümlük bir yer yapın bunu da resmi olarak imar planında tescil edin. Eyyübiye’ye hakim olan Osmanlı parkında hem kaçak yapılar görmemiş olursunuz hem de memlekete 44 dönümlük bir millet bahçesi kazandırmış olursunuz.Bu noktada Eyyübiye Belediyesi'ne söyleyeceklerimiz: ilk önce hiç kimse haksız çıkmak istemez şunu rahatlıkla söylüyoruz daha önce trambus meselesinde de aynı cümleleri kullandık. Biz bu memleket için haksız çıkmayı isteriz hep beraber yaşarsak göreceğiz. Zaman gösterecek ki biz bu konuda yine haklı çıkacağız “Keşke” ile başlayan cümleler kuracağız.Diğer konuya gelecek olursak:ŞUSKİ alanında bulunan konut adasının 15 kattan 24 kata çıkarılması bu şehirde olmayan bir konudur. 14 dönümlük bir alanda yapılan bu plan değişikliği ile kentin en hakim noktalarından birine 24 Kat gibi şehirde daha önce görülmemiş bir konut yüksekliğinin verilmesi herhalde yatay mimariye dikkat çeken Cumhurbaşkanımızın söylemlerine aykırı düşüyor.Çünkü Cumhurbaşkanımız “şehirlere biz ihanet ettik” derken İstanbul'un siluetinin arka tarafında yapılan yüksek yapılardan bahsetmişti aynı şekilde Bursa örneği vardır elimizde.Bursa'da TOKİ'nin yaptığı ve şehrin ortasında hançer gibi saplanan yapılar şu anda kullanılamaz ve yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla durdurulmuş bir durumda.Biz bir şeyler yaparken eylemlerimiz ile söylemleriniz örtüşmesi büyük önem arz etmektedir.Hiç kimse pişman olmak istemez haksız da çıkmak istemez ama biz bu konuda da haksız çıkmayı canı gönülden istiyoruz. Biz, oda olarak itirazlarımızı yaptık. Ama bu şekilde yapılaşma yapıldığı takdirde bu işin müsebbibi olanları her gördüğümüzde “keşke” ile başlayan cümlelerle pişman olacakları ortada.Biz boynumuzdaki mesuliyeti bu şekilde çıkarmayı düşünüyoruz, itiraz ettik gerekirse yargı yoluna gideceğiz. Büyükşehir belediyemizin diğer planlama faaliyetlerine baktığımızda da şeffaf ve katılımcı bir planlama anlayışı ile hareket etmediğini görüyoruz.Ben yaptım oldu mantığıyla hareket dediklerini de görüyoruz. Bu durumda yine şehir plancıları olarak da bizi rahatsız etmektedir.Biz Fakıbaba döneminde imar komisyonları, mimarları odası ile beraber katılırken şu anda ilan askı sürecinde askıda olan planları bile kanuni hakkımız olmasına rağmen görmemekteyiz. 40 sene sonra 50 sene sonra düşünülerek yapılan bir planlama göremiyoruz.Ulaşım master planı yok, turizm master planı yok, tarım master planı yok!Bunlar çerçevesinde yapılan bir hareket yok. Örneğin eğer ulaşım master planımız olsaydı trambüs elimizde patlamazdı. Kavşaklarımız böyle yarım yamalak kalmazdı.Tarım master planı mız olsaydı,tarım alanlarımız bu şekilde heba olmazdı.Diğer taraftan Turizm master planımız olsaydı gelecek turistlerin profili göz önünde bulundurularak hareket edilirdi. Bizim yaptığımız, şu an hareket ettiğimiz bütün hususlar günbirlik pansuman hükmündedir. Kentin ilerisine herhangi bir katkısı yoktur yine kentin ilerisine projeksiyon sağlayacak herhangi bir yatırım göremiyoruz.”Editör: Ahmet Şen