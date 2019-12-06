​Taş Gibi Yönetim!

Başkan Taş: Yeni Yönetim Tecrübeli

Şanlıurfa Öz Büro İş Sendikası yönetiminin değişim kararı almasından hemen sonra il ve ilçe de yaşayan emekçilerin umutlu bekleyişi karşılığını Mehmet TAŞ başkanlığında kurulan yeni yönetim seçildi.İl Genel Sekreterliği görevine Hamza Gündü, İl Mali İşler Sekreterliği ne Mehmet Ferhat Çobanoğlu'nun getirildi değişim hem Urfa genelinde hem sendika üyeleri tarafından büyük ilgi ve memnuniyet ile karşılandı.Yönetim değişiminden sonra basına ve kamuoyuna açıklama yapan başkan Mehmet Taş; "Her biri alanlarında profesyonel, liyakat sahibi ve sendikal tecrübeleri olan yeni yönetim ile sendikamızı, sendikacılığı birkaç adım daha ileriye taşımayı kendimize şiar edindik.Yönetim olarak en önemli çalışma prensibimiz Hakk için haklının yanında duran, çağa ayak uyduran ve sorunlara anında müdahale ederek çözüm üreten bir yönetim modelini hayata geçirmek." sözleri ile kamuoyuna ilkeli, kararlı bir şekilde yönetiyor olmanın hakkını vereceklerini ifade etti.Çalışmak, yılmadan çok çalışmak bizim olmazsa olmaz ilkemizdir."Editör: Ahmet Şen