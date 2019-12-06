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Bu haber 06 Aralık 2019 09:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yağış Nedeniyle Okul Duvarı Çöktü

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü. Gece saatlerinde kaldırımın üzerine devrilen duvar nedeniyle faciadan dönüldü.

​Şanlıurfa’da Yağış Nedeniyle Okul Duvarı Çöktü

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesinin bahçe duvarı çöktü. 





 

Gece Saatlerinde Olması Büyük Faciayı Engelledi

Duvar, gece saat 22.40’ta kaldırımın üzerine devrildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi büyük bir faciadan dönülmesine neden oldu. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine giden belediye ekipleri, yola devrilen molozları iş makinesi yardımıyla kaldırmak için çalışma başlattı. Çevredeki esnaf ise büyük bir gürültü duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise duvarın çöktüğünü gördüklerini söyledi.

Ayrıca duvarın çökmesi nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.








Editör: Ahmet Şen  
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