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Bu haber 06 Aralık 2019 08:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Ulaşıma Kar Engeli

Şanlıurfa’da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken ekiplerin bölgeye giderek yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Şanlıurfa’da Ulaşıma Kar Engeli

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.



 

Kar Nedeniyle Kazalar Meydana Geldi

Karacadağ bölgesinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole kayarken bazı araçlar ise yolda ilerleyemedi. Kara saplanan araçlar diğer sürücüler tarafından iteklenerek çıkartıldı. Kazalarda yaralı olmadığı öğrenilirken karayolları ekiplerinin yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.




 

Editör: Ahmet Şen

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