​Şanlıurfa’da, Dünya Şampiyonuna Yoğun İlgi

Akaltun: Güzel bir etkinlik oldu

Milli Takım Teknik Direktörü ve Dünya Şampiyonuna Teşekkürler

Vakıflar 2002 İlk Öğretim Okulunda gerçekleşen mesleğimizi tanıyalım etkinliklerinde. Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun ve Dünya Şampiyonu Mevlana Altuntaşa çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterildi ve bol bol hatıra fotoğrafları çekilip imzalar alındı.Çocukların sosyal yetilerinin geliştirilmesi, öz güvenlerinin oluşturulması ve kendilerini ifade etmeleri bağlamında. Mesleğimizi tanıyalım kapsamında düzenlenen etkinlikte. Vatandaşlar, Emniyet mensupları, Okul Müdürleri, STK’lar ve Velilerin ilgisi görülmeye değerdi. Ayrıca 2002 Vakıflar İlk Öğretim Okul Müdür Sabri Doğan, proje koordinatörü ve Sınıf Öğretmeni Yılmaz Sonbayram, Başarlı bir şekilde yapmış oldukları organizasyon dikkat çekiciydi.Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun, “Çok güzel bir etkinlik oldu geleceğimiz olan çocuklarımızla beraber etkileştik inanılmaz güzel zaman geçirdik ve sohbet etme imkanımız oldu. Dolayısıyla bizlerin böylesi harika bir etkinliğin içinde yer almamız müthiş derecede keyifli ve gurur verici bir durum. Bu etkinlikte emeği geçen ve katkılardan dolayı Okul Müdürümüz Sabri Doğan, Proje Koordinatörü Yılmaz Sonbyram ve Halilye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Beyefendilere teşekkür ederim.”dediVakıflar İlk Öğretim Okul Müdürü Sabri Doğan, yaptığı açıklamada, “Bizim için hayattaki en önemli unsur eğitimdir. Bizde çocuklarımızı hayata daha iyi hazırlamak adına okulumuzdaki eğitimin yanı sıra mesleğimizi tanıyalım kapsamında hummalı bir çalışma neticesinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Doğan, “Bu ve buna benzer etkinliklerin çocuklarımız üzerinde inanılmaz pozitif ve olumlu etki bırakıyor. inşallah bundan sonrada bu tip etkinliklerimiz devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimize katılan ve anlamlandıran Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Murat Akaltun, hocamıza Kıck Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sn. Mevlana Altuntaş’a teşekkür ederiz”Editör: Ahmet Şen