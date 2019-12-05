​Şanlıurfa Oto Galericiler Esnafı İsyanda! İş Bitmeden Dükkanları Kapatın Diyorlar

Şanlıurfa Yeni Galericiler Sitesi Bitmeden Dükkanları Boşaltın Dediler

Şanlıurfa’da uzun süredir yapımı tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesinin son teslim tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmişti.30 Kasımın gelip çatmasıyla beraber hala açılış yapılacak kıvamda olmayan Yeni Galericiler sitesinin halini gören esnaflar isyan etti. Son tarih olarak önümüzdeki Salı gününün işaret edilmesinden sonra açıklamada bulunan Yeni Galericiler Sitesi esnafı, sorunlarını CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’a Anlattı.Galerici esnaf, Salı gününe kadar buranın bitmesi mümkün değil diyerek şu açıklamalarda bulundu; “Burada 322 tane galeri dükkanı 40 tane de dükkan yapılmış ve neyin ne olduğu belli değil. Bugün Emniyet Müdürlüğünden gelen ekipler eski galeri dükkanlarımızın kapatılması için evrak bırakmış. Yeni Galericiler sitesine taşınamayacak haldeyiz, nasıl kapatalım dükkanlarımızı”Kooperatif, işi teslim etmeden Emniyet üzerinden esnafa baskı uyguluyor. Yapılan baskı ile dükkanlarının kapatılması gerektiği sorunuyla boğuşan esnaf, çözüm beklediklerini ifade etti.Editör: Ahmet Şen