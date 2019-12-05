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Bu haber 05 Aralık 2019 19:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Oto Galericiler Esnafı İsyanda! İş Bitmeden Dükkanları Kapatın Diyorlar

Şanlıurfa’da tüm oto galericilerin tek bir yerde toplanmasını amaçlayan Yeni Galericiler Sitesi son tarih olan 30 Kasımda da açılmayınca esnaf ateş püskürdü.

​Şanlıurfa Oto Galericiler Esnafı İsyanda! İş Bitmeden Dükkanları Kapatın Diyorlar

Şanlıurfa’da uzun süredir yapımı tamamlanmayan Yeni Galericiler Sitesinin son teslim tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmişti.


30 Kasımın gelip çatmasıyla beraber hala açılış yapılacak kıvamda olmayan Yeni Galericiler sitesinin halini gören esnaflar isyan etti. Son tarih olarak önümüzdeki Salı gününün işaret edilmesinden sonra açıklamada bulunan Yeni Galericiler Sitesi esnafı, sorunlarını CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’a Anlattı.


 

Şanlıurfa Yeni Galericiler Sitesi Bitmeden Dükkanları Boşaltın Dediler

Galerici esnaf, Salı gününe kadar buranın bitmesi mümkün değil diyerek şu açıklamalarda bulundu; “Burada 322 tane galeri dükkanı 40 tane de dükkan yapılmış ve neyin ne olduğu belli değil. Bugün Emniyet Müdürlüğünden gelen ekipler eski galeri dükkanlarımızın kapatılması için evrak bırakmış. Yeni Galericiler sitesine taşınamayacak haldeyiz, nasıl kapatalım dükkanlarımızı” 


Kooperatif, işi teslim etmeden Emniyet üzerinden esnafa baskı uyguluyor. Yapılan baskı ile dükkanlarının kapatılması gerektiği sorunuyla boğuşan esnaf, çözüm beklediklerini ifade etti. 





Editör: Ahmet Şen  



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