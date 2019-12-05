Tutuklanacağını Anlayınca Geri Vites Yaptı! Tehditler Savuran Bu Potansiyel Katile Dur Deyin!

Erkeklerin Başına Ne Geliyorsa Bu Kadınlar Yüzünden Geliyor

Mazlum Altun Kimdir? Mazlum Altun Tutuklandı Mı?

Mazlum Altun Geri Vites Yaptı

20 yaşındaki Ceren Özdemir’in kapısının önünde kalbinden bıçaklanmasından sonra sosyal medyada kadın cinayetleri ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden bir tanesi ise Sosyal Medya hesabından edinilen bilgilere göre isminin Mazlum Altun olduğu anlaşılan bir potansiyel katilin videosu gündeme oturdu.Mazlum Altun isimli şahıs sosyal medya hesabından yayınladığı videoda elinde sigara ile küfür ve tehditler savurdu. “Sen bittin. Kendini ölmüş bil. Erkeklerin başına ne geliyorsa bu O… kadınların yzünden geliyor” gibi ağza alınmayacak ifadeler kullanan potansiyel katilin videosu kısa sürede binlerce kez izlenip paylaşıldı.Kan donduran sözler söyleyen Mazlum Altun isimli şahsın 20 yaşındaki bir genç kadına ithafen o sözleri sarf ettiği öğrenilirken, edinilen bilgilerde genç kızın bu potasiyel katil yüzünden defalarca intihara teşebbüs ettiği de öğrenildi.Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Sen benim gazabımdan kurtulamayacaksın” şeklinde tehditlerde göz dağı veren şahsın kim olduğu merak edilirken, yetkililerin konu ile ilgili nasıl bir adım atacağı da merak konusu haline geldi.Öte yandan mazlum Altun isimli şahıs, yayınladığı videonun sosyal medyada gündeme oturmasından sonra korkmuş olmalı ki yeni bir video yayınlayarak geri vites yaptı. İşte Mazlum Altun'un son videosu ve neden tehdit ettiğine dair yaptığı açıklama;Editör: Ahmet Şen