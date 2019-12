​Aksak: Daha güçlü kadın daha güçlü toplum demektir

Belediye Başkanı Abdullah Aksak Türk kadınlarına genel seçimde seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin 5 Aralık 1934'de TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, bu tarihin aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olduğunu belirtti.Başkan Aksak, bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerlemenin, kadına verilen değer, konum, hak ve sorumluluklarla doğru orantılı olduğunu belirterek “Tarihimiz boyunca Türk kadını yaşamın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı’nın her döneminde aktif rol oynamış, cesareti ve fedakârlığıyla adını tarihe yazdırmıştır. Kadınıyla erkeğiyle savaşarak, mücadele ederek kurduğumuz ülkemizi, muasır medeniyet hedefine taşımak için kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayatın içerisinde aktif şekilde yer alması gerekmektedir. Bizler de ülke olarak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefliyorsak, kadınlarımıza her alanda destek olmalı ve özellikle de kadın girişimcilerimizin sayısını artırarak, iş dünyasında daha çok yer vermeliyiz." dedi."Güçlü yarınlar için daima kadın ve erkek birlikte yürümeye, birbirimizden alacağımız güce ihtiyacımız var." diyen Başkan Aksak, mesajında şu cümlelere yer verdi: "Bu vesile ile Türk Kadınına 'Seçme ve Seçilme Hakkı' verilişinin 85. yıl dönümü olan bu anlamlı günde hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla önemli başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum.”Editör: Ahmet Şen