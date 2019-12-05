​Doğa Koleji'nin önünde protesto: 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere veliler de destek verdi

Maaş Alamayan Öğretmenlere Velilerden Destek Geldi

Öğretmenlere Vefa Borcumuz Var

İstanbul'un Fatih ilçesinde veliler, çocuklarını okuttukları Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle derslere girmediklerini söylediler. Maaşlarını alamayan öğretmenlerin protestosuna veliler de dahil oldu.Konu ile ilgili açıklamada bulunan veliler; “3-4 aydır maaş alamayan öğretmenler var. Ev geçindirenler var. Neye dayanarak maaş vermiyorlar anlamıyoruz. Öğretmenlerimizin yanındayız ve onların haklı davasını bizler de savunuyoruz.” İfadelerine yer verirken, Doğa Kolejinde karı koca çalışan öğretmenlerin de olduğu ve maddi sıkıntılar yaşadıkları öğrenildi.Açıklama yapan başka bir veli ise; "öğretmenlerin aylardır maaş alamadıklarını duyduk. Maaş alamadıkları halde dersleri bırakıp gitmediler. Onlara vefa borcumuzu ödemek için buradayız.Bir diğer mesele ise; öğretmenler haklı olarak dersi bırakmak istedikleri takdirde çocuklarımız açıkta kalacak. Bununla iligli çözüm üretmek adına da buradayız. Hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Yetkilierin sesimizi duymasını istiyoruz." dedi.Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.Editör: Ahmet Şen