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Bu haber 05 Aralık 2019 12:03:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Kerimcan Durmaz'a Hapis Cezası

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi.

​Kerimcan Durmaz'a Hapis Cezası

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.



 

"Yakın arkadaşlarıma attığımı düşünüyordum"

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.


 

Kerimcan Durmaz: Bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini dile getiren sanık Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



 

Kerimcan Durmaz İddianamesi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kerimcan Durmaz'ın 'şüpheli' olarak yer aldığı iddianamede, sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyonu aşkın takipçisi olduğu, şüphelinin instagram isimli sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşma kısmı olarak adlandırılan yerden 29 Nisan 2019'da aynanın karşısına geçerek müstehcen videoyu paylaştığı ve bu paylaşımın hesabı takip etsin ya da etmesin sayfasını ziyaret eden herkes tarafından açıkça görüldüğü, görüntüleri İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı kaydedilmişti.
İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.





Editör: Ahmet Şen 
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​Kerimcan Durmaz'a Hapis Cezası
​Kerimcan Durmaz'a Hapis Cezası
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi.
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