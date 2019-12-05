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Bu haber 05 Aralık 2019 00:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

Rektör Çelik, Sanatçıları Üniversitede Ağırladı

Harran Üniversitesi Tanıtım Ofisinin düzenleyip birçok kurumun destek verdiği sergi, Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi fuaye alanında gerçekleşti.

Rektör Çelik, Sanatçıları Üniversitede Ağırladı

Uluslararası Göbeklitepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri Kongresi ile aynı zamanda yapılan karma serginin açılışına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Harran Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emine Teker’in düzenleme kurulu başkanlığını yaptığı, Orhan Zafer’in küratörlüğünü üstlendiği karma sergide, yerli ve yabancı 57 ulusal ve uluslararası sanatçı, birbirinden farklı resimlerini sergiledi.





 

Rektör Çelik, Sanatçıları Ağırladı

Kurdele kesimi yapılarak ziyarete açılan sergiyi gezen davetliler, müzik dinletisi eşliğinde resimler hakkında eser sahiplerinden tek tek bilgi aldılar. Göbeklitepe Art 2019 Uluslararası Karma Sergisi üç gün sürdü.
Ayrıca sergi sonrası Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik sanatçıları rektörlük senato salonunda ağırladı. Sanatçılar bu büyük organizasyona ev sahipliği yaparaksanata ve sanatçıya verdikleri desteklerden dolayı Harran Üniversitesi yönetimi ve Tanıtım Ofisi olmak üzere tüm destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler.


Editör: Ahmet Şen 
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Rektör Çelik, Sanatçıları Üniversitede Ağırladı
Rektör Çelik, Sanatçıları Üniversitede Ağırladı
Harran Üniversitesi Tanıtım Ofisinin düzenleyip birçok kurumun destek verdiği sergi, Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi fuaye alanında gerçekleşti.
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