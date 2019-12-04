​Son Dakika! Kalbinden Bıçaklanan Ceren’in Katil Zanlısı Yakalandı! Polisi de Bıçakladı!

Ceren’in Katili Polisi de Bıçakladı

Kurye Serbest Bırakıldı

Ceren'in Katili Kimdir?

Ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre Ceren Özdemir'in katili yakalandı!Zanlının polis memurunu da ağır yaraladığı ortaya çıktı! Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in cenazesinde anne Gülfer Özdemir'in feryatları yürek burktu: “Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Benim çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş..." diyerek yürekleri dağladı.Olayla ilgili olduğundan şüphelenilen ve sabah saatlerinde gözaltına alınan kurye ise serbest bırakıldı.Kapısının önünde kalbinden bıçaklanan katilin fotoğrafları da ortaya çıktı.Haberin Detayları için aşağıdaki başlığa tıklayınız!Editör: Ahmet Şen