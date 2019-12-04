​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti

Beyazgül'ün Eşi de Katıldı

Betül Beyazgül, Hediyeler Dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarına katıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve ilçe ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen 'Sıfır Atık Projesi' eğitim uygulamaları sürüyor. Eğitimlerin bu haftaki durağı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karaköprü İşitme Engelliler İlk ve ortaokulu oldu. İşaret dili ile anlatılan Sıfır Atık Projesi eğitim programına Başkan Eşi Betül Beyazgül katılım gösterdi.Uygulamada çocuklara çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların tekrardan değerlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenirken, programın ardından Başkan Eşi Betül Beyazgül öğrencilere kitap ve hediye setleri dağıttı. Okulda ana sınıfı dersliklerini de gezerek kırtasiye seti hediye eden Başkan Eşi Beyazgül daha sonra çocuklarla birlikte ağaç dikerek, çevre duyarlılığı üzerine gençlerle sohbet etti.Editör: Ahmet Şen