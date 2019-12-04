Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Aralık 2019 23:30:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilerle birlikte ağaç dikimine katıldı.

​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla  engelli öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarına katıldı.

 

Beyazgül'ün Eşi de Katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve ilçe ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen 'Sıfır Atık Projesi' eğitim uygulamaları sürüyor. Eğitimlerin bu haftaki durağı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla  Karaköprü  İşitme Engelliler İlk ve ortaokulu oldu. İşaret dili ile anlatılan Sıfır Atık Projesi eğitim programına Başkan Eşi Betül Beyazgül katılım gösterdi.





 

Betül Beyazgül, Hediyeler Dağıttı

Uygulamada çocuklara çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların tekrardan değerlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenirken, programın ardından Başkan Eşi Betül Beyazgül öğrencilere kitap ve hediye setleri dağıttı. Okulda ana sınıfı dersliklerini de gezerek kırtasiye seti hediye eden Başkan Eşi Beyazgül daha sonra çocuklarla birlikte ağaç dikerek, çevre duyarlılığı üzerine gençlerle sohbet etti.
 


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti
​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilerle birlikte ağaç dikimine katıldı.
​Birecik SHM, Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
​Birecik SHM, Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Birecik Sosyal Hizmet Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.
​Urfa Milletvekili Halil Özcan, Elektrik Sorununa Çare Arıyor
​Urfa Milletvekili Halil Özcan, Elektrik Sorununa Çare Arıyor
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa’nın enerji sorununu Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile konuştu.
​‪Haliliye’de Belediye Kurslarına Yoğun İlgi‬
​‪Haliliye’de Belediye Kurslarına Yoğun İlgi‬
Haliliye Belediyesi, çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik açtığı eğitim, resim, müzik ve el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Berlin’de
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 14. Genel Kurulu toplantısı için Berlin’e gitti.
​Şanlıurfa’da Açık Arttırma ile Arsa Satışı Yapılacak
​Şanlıurfa’da Açık Arttırma ile Arsa Satışı Yapılacak
Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Harran ve Karaköprü ilçelerinde açık arttırma ile arsa satışı gerçekleşecek.
Urfalı Usta Gazeteci, Ankara'da Ödül Aldı
Urfalı Usta Gazeteci, Ankara'da Ödül Aldı
​Şanlıurfalı usta gazetecilerden, Güneydoğu Tv Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, Şanlıurfa gönüllüleri Derneğinin düzenlediği Mesleğinde En İyiler Gecesinde "Yılın Yayıncılık ödülüne layık görüldü.
​Bakan Kurum, Yarın Şanlıurfalı Gençlerle Buluşacak
​Bakan Kurum, Yarın Şanlıurfalı Gençlerle Buluşacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa’ya Geliyor.
Şanlıurfa ​Kitap Fuarında Yazar Söyleşilerine Yoğun İlgi
Şanlıurfa ​Kitap Fuarında Yazar Söyleşilerine Yoğun İlgi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nda yazar söyleşileri okurların yoğun ilgisini görüyor. Her yaştan katılımın sağlandığı söyleşilerde yazarlar Şanlıurfa'daki okur oranındaki artışın heyecan verici olduğunu ifade ettiler.
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
​Çiftel: Siyaset kirli bir iş temiz insanların işi değil
31 martta meclis üyesi seçilen kısa süreden Siverek halkının sevgisin,i güvenini kazanan halkın çıkarını menfaatini korumak için çok ciddi mücadele verensiverek halkının güvenin,sevgisini kazanan belediyedeki yolsuzluklara adam kayırmacılığına karşı çok ciddi mücadele veren ve daha sonra arkadaşlarının mevcut yönetimle berber harekât etmesinde dolayı istifa eden Ali Çiftel urfa.com haber sitemizin sorularını cevapladı.
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
​Harran’da 6 Okulun Eğitim Şartları Arttırıldı. Açılışı Kaymakam Çelik Yaptı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde altı okulda yenileme çalışmaları yapıldı. Yenilenen okulların açılışını Kaymakam Ömer Faruk Çelik yaptı.
​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor
​Eyyübiye’de TOKİ İş Yeri ve 367 Konut Yapıyor
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kentsel dönüşüm başladı.
​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti
​Başkan Eşi Betül Beyazgül, Engelli Öğrencilerle Ağaç Dikti
​Şanlıurfa’da Kuyuya Düşen Boğa için Seferber Oldular
​Şanlıurfa’da Kuyuya Düşen Boğa için Seferber Oldular
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’e Araç Tahsis Etti
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’e Araç Tahsis Etti
​Neslican'ın adı okuduğu okula verilsin denildi! MEB Teklifi Reddetti
​Neslican'ın adı okuduğu okula verilsin denildi! MEB Teklifi Reddetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:50
Güneş
07:15
Öğle
12:20
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿