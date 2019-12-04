​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’e Araç Tahsis Etti

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Şanlıurfa’da Leş Yiyoruz! Kesilen Etler Ayaklar Altında Kasaplara Dağıtılıyor

Dün Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde mezbahanede kesilen etlerin kasaplara dağıtımı sırasında geçirdiği süreci gözler önüne seren bir haber yayınlamıştık.Yayınladığımız haberden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sesimize kulak vererek, Viranşehir’e et nakil aracı tahsis etti. Artık Viranşehir’de sağlık koşullarda et taşıma işlemi yapılmayacak ve kasaplarda satılan etler sofralara hijyenik bir şekilde gelecek.ilgili bir önceki habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız!Editör: Ahmet Şen