​Neslican'ın adı okuduğu okula verilsin denildi! MEB Teklifi Reddetti

‘İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddedildi’

Neslican'ın annesi: kızımın çabası takdir edilmeli

Sputnik’ik haberine göre; kansere karşı mücadelesiyle tanınan ve hayatını kaybeden Neslican Tay'ın adını okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi önerisi reddedildi.Neslican Tay için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunup, merkeze bağlı Dörtyol köyünde Neslican'ın okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunacaklarını açıkladı.Hisarcıklıoğlu, 'Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini bakanlığa önereceğiz' paylaşımında bulundu.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirildi. Teklifi 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddeden bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de Neslican'ın adının okulun eklentilerine verilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.Fatma Tay, kızı Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi için teklif sunulmasına sevindiklerini belirterek, "Neslican önemli bir değerdi. Onu anlamak, mücadelesi ve fikirlerini yaşatmak adına yapılan her adımı, ailesi olarak destekliyoruz. Hepimiz öleceğiz elbet. Ne kadar uzun yaşadığın değil yaşarken bıraktıklarındır, seni ölümsüz yapan. Kızımın yaşadığı olumsuz olaylara rağmen eğitimini devam ettirmesi, bunun için çabası takdir edilmelidir" dedi.Editör: Ahmet Şen