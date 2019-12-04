​Şanlıurfa’da Belediye, Şikayet Var Dedi, Parke Taşları Geri Götürdü!

Engelli Vatandaşın Yol Sevinci Kursağında Kaldı

Malzemeler Belediye Tarafından Geri Götürüldü

Viranşehir Belediyesinin Yaptığı İnsanlık Ayıbıdır

Olay Şanlıufa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Viranşehir’e bağlı Kucaklı Mahallesinde ikamet eden engelli bir vatandaşın, akülü arabası ile evine rahat gidebilmesi için belediyeye yol yapımı başvurusu yapıldı. Başvuruyu Viranşehir Osmanlı Turan Ocakları yaptı.Viranşehir Osmanlı Turan Ocakları, Kucaklı Mahallesinde yaşayan engelli vatandaşın evine rahat gidebilmesi için Viranşehir Belediyesine parke yol yapılması için başvuruda bulundu. Viranşehir Belediyesi, Viranşehir Osmanlı Turan Ocaklarının bu talebine olumlu cevap vererek evin bulunduğu bölgeye parke yol yapımı için gerekli malzemeleri getirdiler. Engelli vatandaş yeni bir yola kavuşacağı için sevinirken, bu sevinci bir süre sonra kursağında kaldı.Malzemelerin yolun yapılacağı bölgeye getirilmesinden bir süre sonra “Şikayet var” gerekçesi ile geri götürüldü. Durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, belediyenin bu duyarsızlığına oldukça şaşırarak tepki gösterdi.Engelli vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Viranşehir Osmanlı Turan Ocakları, şikâyetin kimden ve neyden kaynaklandığını merak ettiklerini ifade ederek belediyeyi duyarlılığa davet etti.“Belediyenin yaptığı insanlık ayıbıdır.” Diyen Viranşehir Osmanlı Turan Ocakları; “Kaldı ki biz OSTO Viranşehir Teşkilatı olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve o yolu yaptıracağız. Engelli haklarını belediye başkanı olmak üzere tüm personel ve engelli haklarını bilmeyenlere anlatıp engellimize ve benzeri tüm engellilerimize ses olacağız.... Kaldı ki şikayet olsa bile ne olacak? Bu işin hak ve hukuku vardır. Lütfen artık yüzünüzdeki sahte gülümsemeleri kaldırın... Unutmayalım, her sağlam insan bir engelli adayıdır! Gerekirse OSTO Viranşehir İlçe Teşkilatı imkanları ile yapacağız ama yapacağız... Belediyeyi duyarlı olmaya davet ediyoruz...” açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen