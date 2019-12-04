​Şanlıurfa’da Hastane Yapılacak Alan Başkalarına Peşkeş Mi Çekiliyor?

Maşuk Başkalarına Peşkeş Mi Çekilecek?

Seyrantepe Mahallesinin Nüfusu 50 Bin

“Baş Ağrısı için Araştırma Hastanesine Gitmek Zorunda Kalıyoruz”

Mahalleli Yetkililerden Yardım Bekliyor

Son dönemlerde nüfusu hızla artan mahallelerin başında gelen Maşuk (Seyrentepe) Mahallesi sakinleri mahallenin nüfusunun bir ilçe nüfusu kadar olduğunu belirterek hastane yapılması talebinde bulundu.Mahalle sakinleri yapılması planlanan hastane binasını biran önce hizmete sunulması gerektiğini belirttiler. Maşuk (Seyrentepe)yolunda bulunan 400 yataklı hastane yeri olarak planlandığını belirten çevre sakinleri, bölgede bir entrikanın söz konusu olduğunu, vatandaşlara göre, buranın başkalarına peşkeş çekileceği endişesinde olduğunu belirttiler.Vatandaşlar, yaklaşık 20 dönüm olan hastane yerine arsa baronları göz diktiğini belirttiler. Şanlıurfa Sağlık İl Müdürlüğünün, bakanlığın burada yaşayan insan yoğunluğunu göz önüne alarak, bölgede acilen hastane projesini devreye koyması gerektiğini ifade ettiler.Seyrantepe semtinde 50 bin’den fazla insan ikamet etmekte, burada hiçbir sağlık kuruluşu yok. Vatandaş, sağlık sorunları için en hastane olan ve 10 km uzaklıkla olan Mehmet Akif İnan Hastanesine gitmek zorunda kalıyor. Çevre sakinleri konu hakkında yaptığı açıklamada; “Sayın valimizin ciddi olarak burayla ilgilenmesini istiyoruz. Bölge muhtarları da devreye girerlerse bölge adına faydalı olur. Hastaneyle ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyoruz.Mahalle sakinleri, mağdur olduklarını ifade ederek, “Kocaman bir arazi, hastane yapılması için bekliyor. Baş ağrısı için, iğne için 500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiliyor. Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş’un, yapılacak olan hastane için bir şeyler yapması lazım. Burada yapılacak olan hastane çevrede ikamet edenlerinde gelmesiyle bölgeye hitap edecek duruma gelecektir.” dediler.Çevre sakinler konu hakkında Şanlıurfa yetkililerinden ve özellikle milletvekillerinden yardım beklediklerini ifade ederek; “Sayın vekiller ve belediye başkanları seçimden seçime hizmet olmasın?” dedi.Editör: Ahmet Şen