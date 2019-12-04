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Bu haber 04 Aralık 2019 16:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İntihar! Genç Kız Üst Geçitte İntihara Kalkıştı! Tıkla İzle

Şanlıurfa intihara teşebbüs eden genç kızın bir anlık dikkatsizliği intiharı engelledi.

​Şanlıurfa’da İntihar! Genç Kız Üst Geçitte İntihara Kalkıştı! Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Genç kız üst geçidin korkuluklarına tırmanarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredeki vatandaşlar yoldan geçen arabaları durdurarak çevreyi güvenli hale getirmeye çalıştılar.





 

Genç Kızı Çevredeki Vatandaş Kurtardı

Üst geçitte, intihar teşebbüsünde bulunan genç kızın yanında duran bir vatandaş ikna çabalarına girişse de başarılı olamadı. Vatandaş, genç kızın dikkatini dağıttığı sırada arkadan gelen başka bir vatandaş bir anlık hamle ile genç kızı bulundu yerden indirmeyi başardı. Genç kız olayın ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. 


 

İntihara Teşebbüs Eden Kız Ailesi Tarafından Aranıyormuş

Tedavisi tamamlanan genç kız emniyette ifade vermek üzere ekipler tarafından alındı. Kimlik bilgileri kontrol edilen kızın bir süredir kayıp ilanının olduğu ve ailesi tarafından arandığı bilgisi edinildi.


Olay saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o görüntüler;







Editör: Ahmet Şen 

 
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