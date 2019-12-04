​TOKİ, Şanlıurfa’da Katliam Yapacaktı! Davayı Kazandılar

Şanlıurfa’da Ağaçlık Alan Kurtarıldı

Ağaçlar Kurtuldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Sağlık Tesisi Alanı TOKİ tarafından katledilecekti. Durumu gören Şanlıurfa Şehir Plancıları İl Temsilciliği, katliamı durdurmak için olay hakkında dava açtı.Dava süreci boyunca çeşitli çalışmalar yapan Şanlıurfa Şehir Plancıları İl Temsilciliği, bölgede bilir kişi keşfine katılmayı da ihmal etmedi. Edinilen bilgilerde TOKİ 15 dönümlük alanı betonlaştırmak istediği yeşillik ve ağaçlık alan için verilen mücadeleler sonucunda kurtuldu.Şanlıurfa Şehir Plancıları İl Temsilciliği, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Viranşehir’de TOKİ tarafından Konut alanına dönüştürülen 15 dönümlük Sağlık Tesisi Alanı, açtığımız dava sonucu kurtuldu, dolayısı ile ağaçlarda… Halkımıza hayırlı olsun!..” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen