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Bu haber 04 Aralık 2019 15:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

​TOKİ, Şanlıurfa’da Katliam Yapacaktı! Davayı Kazandılar

Viranşehir’de 15 dönümlük sağlık tesisi alanı katledilmekten kurtuldu.

​TOKİ, Şanlıurfa’da Katliam Yapacaktı! Davayı Kazandılar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Sağlık Tesisi Alanı TOKİ tarafından katledilecekti. Durumu gören Şanlıurfa Şehir Plancıları İl Temsilciliği, katliamı durdurmak için olay hakkında dava açtı.


 

Şanlıurfa’da Ağaçlık Alan Kurtarıldı

Dava süreci boyunca çeşitli çalışmalar yapan Şanlıurfa Şehir Plancıları İl Temsilciliği, bölgede bilir kişi keşfine katılmayı da ihmal etmedi. Edinilen bilgilerde TOKİ 15 dönümlük alanı betonlaştırmak istediği yeşillik ve ağaçlık alan için verilen mücadeleler sonucunda kurtuldu.




 

Ağaçlar Kurtuldu

Şanlıurfa Şehir Plancıları İl Temsilciliği, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Viranşehir’de TOKİ tarafından Konut alanına dönüştürülen 15 dönümlük Sağlık Tesisi Alanı, açtığımız dava sonucu kurtuldu, dolayısı ile ağaçlarda… Halkımıza hayırlı olsun!..” ifadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen 
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