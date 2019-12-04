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Bu haber 04 Aralık 2019 13:31:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Gıdaları Vatandaşlara Yedireceklerdi

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, okul çevrelerinde bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konularak imha edildi.

​Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş Gıdaları Vatandaşlara Yedireceklerdi

Şanlıurfa'da okul çevrelerindeki iş yerlerine yönelik denetimlere hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçe zabıta ekipleri ile ortak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bakkal, büfe, market ve benzeri iş yerlerine yönelik uygulama düzenledi.








 

Şanlıurfa Zabıtası Tarihi Geçmiş Ürünlere El Koydu

Uygulama kapsamında tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. İş yerlerini tek tek denetleyerek tarihi geçmiş bisküvi, şeker, cips, çikolata, süt ve kek gibi gıda ürünlerine el koyan zabıta ekipleri, ürünlerin imhasını gerçekleştirdi. Büyükşehir zabıta ekipleri, şehir genelindeki denetimlerine devam edecek.
 








Editör: Ahmet Şen
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