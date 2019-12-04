​Birecik SHM, Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Birecik Sosyal Hizmet Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Sadece 3 Aralıkta değil her zaman engellilerin yanında ve onlara destek olduklarını açıklayan Birecik SHM, engelli vatandaşlarla çeşitli etkinlikler yaparak doyasıya eğlendiler. Müzik dinletisinin de olduğu eğlencede engelli vatandaşlar dans ederek günlerini şenlendirdiler. Birecik SHM, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada;“Birecik SHM olarak her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimiz ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Sevgi olduğu sürece engel yoktur.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen