​Urfa Milletvekili Halil Özcan, Elektrik Sorununa Çare Arıyor

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, dün mecliste nöbetçi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. yaptıkları sohbette Şanlıurfa’nın elektrik sorununu dile getiren Özcan, görüşme ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Gazi Meclis’imizde bugün nöbetçi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’i ziyaret ederek, Urfa’mızın sorun ve beklentilerini bu vesile ile bir kez daha ilettik.Görüşme sonrası Sayın Bakanımız Fatih Dönmez ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mehmet Muş ile fotoğraf çekindik.”Editör: Ahmet Şen