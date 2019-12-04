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Bu haber 04 Aralık 2019 12:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı

​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan ve 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle turist yoğunluğu yaşanan Şanlıurfa ziyaretçi akınına uğradı.

​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle yıl boyunca yoğun ilgi gördü. Önemli inanç merkezlerinden biri olarak öne çıkan, kültür turizminde de pay sahibi olan kentte, Balıklıgöl turistlerin büyük ilgisini çekiyor. "Tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Halfeti gibi noktalar, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde bu yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı 2019 Eylül ayından bu yana 1 milyon 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kentteki turist akınının en büyük etkeni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi oldu.





 

“Şanlıurfa çok değerli bir yıl yaşadı”

Şanlıurfa'da ziyaretçi sayısının kış sezonunda çok diplere inmeyeceğini belirten otel yöneticisi Ertuğrul Er, “Turizmde 2019 yılı sezonumuzu yavaş yavaş sonbahar itibarıyla tamamlıyoruz. ‘2019 Göbeklitepe Yılı’ olması nedeniyle ciddi ve yoğun bir sezon geçirdik. Bölgemize çok aşırı fazla bir ilgi vardı. Verilerimiz hem doluluk oranı olarak hem de gelir olarak en üst seviyelere geldi. Şanlıurfa çok değerli bir yıl yaşadı. Kış sezonuna girmemizle beraber sonbahara kadar Şanlıurfa verilerinin çok altlara inilmeyeceğini, belli bir standartlarda gidebileceğini ve kış ayı çok yoğun geçmediği için ara ara grupları beklediğimizi belirtebilirim. Şanlıurfa turizmi kış sezonunda çok diplere inmeyecektir” dedi. 





 

“Otellerdeki doluluk oranı 2019 yılında çok iyiydi"

Kentteki otellerde doluluk oranının bu yıl yüzde 90’lara ulaştığını dile getiren otel yöneticisi Mehmet Alataş, “Otellerdeki doluluk oranı özellikle 2019 yılında çok iyiydi. Bu yıl yüzde 90’lara varan oranla çalıştık. Bazı tarihlerde, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, eylül, ekim aylarında yüzde yüze varan dolu olan tarihlerimizde oldu. Ortalamaya bakarsak bu doluluk oranını yüzde 95 ile geçirdik” ifadelerini kullandı. 







 

“Göbeklitepe Yılı’nın meyvesini gördük”

Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen ise şöyle konuştu:
"Dünyanın en büyük piyango ikramiyesinin Türkiye’ye çıktığını düşünürsek ve Türkiye’de de bu ikramiye Şanlıurfa’ya çıktığını düşünürsek Göbeklitepe Dünya içerisinde Türkiye için bir şanstır. Şanlıurfa’da olması ayrı bir şans. Bu yıl turizmin meyvesini gördük. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bunun meyvesini yiyeceğiz. Turistler bazen istatistiklere baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 1 milyon hedefimiz vardı ve bunu yakalamıştık. Bu yıl da 9-10 aylık sürece baktığımız zaman bu oranın yüzde 10-15'i geçeceğini düşünüyorum." 





 

“2019 Eylül ayından bu yana 800 bini aşkın konaklama için turist sayısı geldi”

Konuk evi Turizm Dernek Başkanı Mustafa Erbülbül, “Bu sene geçen seneye olan oranla turist daha fazla oldu. 2019 Eylül ayından bu yana 800 bini aşkın konaklama için turist sayısı geldi. Günübirlik gelen sayıları da buna eklersek 1 milyon 500 bini aşan bir turist sayısı gelmiştir. Turist sayısının artmasının en büyük nedenlerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesidir. Gelen insanların geneli Şanlıurfa’mızın kültürü için geldiler, yemekleri için geldiler, Şanlıurfa’nın düzeni için geldiler. Turistler Konuk evlerinde sıra gecesine katıldılar. Kentin tarihi Balıklıgöl’e ve ziyaret ettiler. Şanlıurfa’ya bul gelen turistlerin daha öncesinden tekrar geldiğini gördük. Geçen yıla göre bu yıl turist sayısında artış oldu. Geçen yıllarda turistler Şanlıurfa’ya günü birlik gelmeyi tercih ediyordu. Sadece Balıklıgöl’ü gezip küçük bir alışveriş yapıp gidiyorlardı. Bu yıl ise 2019 yılı eylül ayından bu tarihe kadar. 800 bini aşkın konaklama için geldiler. Turistler kentte en az 1-2 gün kaldılar. Günübirlik birlikte 1 milyon 500 bini aştı. Okulların tatil edildiği haftada da yine turist geldi. Sıra geceleri, geziler ve turlar yapıldı. Şu an turist sayısı biraz düştü, sadece konaklama için geliyorlar. Şubat ayından sonra tekrar bizim sezonumuz başlıyor. 3 ay boyunca tahminim 500 kişi konaklamaya gelecek. Bu yıl ise 2 milyonu aşan kişi sayısı dışarıdan gelmiş olacak. Şanlıurfa’ya bazı illerden direkt uçuş yok. Uçuşlar direkt çevre illere olduğu için gelen turistlerimiz önce oraya gidip, konaklamasını orada yaptığı için Şanlıurfa’ya sadece günü birlik geliyor. Günübirlik geldiği zaman kültürümüzü tamamıyla yaşayamıyorlar. Bizim isteğimiz gerekli yerlerden Şanlıurfa’ya tek seferde olması, direkt Şanlıurfa’ya seferlerin olmasını istiyoruz” diye konuştu. 




Editör: Ahmet Şen 
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