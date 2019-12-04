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Bu haber 04 Aralık 2019 11:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Taciz! Ailesine Musallat Olan Tacizci Hayatını Kabusa Çevirdi

Şanlıurfa'da annesinin eski dini nikahlı eşi tarafından farklı sosyal medya hesapları üzerinden ailece taciz ve şantaja uğradıklarını iddia eden 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi.

​Şanlıurfa’da Taciz! Ailesine Musallat Olan Tacizci Hayatını Kabusa Çevirdi

Şanlıurfa'da yaşayan 2 çocuk annesi Emine Sağ (26), 2 yıl önce eşini trafik kazasında kaybetti. 



 

8 Aydır Şantaj ve Tacize Uğruyor

Genç kadın, eşi öldükten sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Emine Sağ'ın annesi Gülizar Henteş ise dini nikahla Ö.K. ile evlendi. 6 ay evli kalan Gülizar Henteş, Ö.K.'dan ayrıldıktan sonra iddiaya göre farklı sosyal medya hesapları üzerinden hem kendisinin hem de ailesinin fotoğrafları uygunsuz fotoğraflarla birleştirilerek paylaşıldı. 8 aydır birçok sosyal medya hesabından şantaj ve tacize uğradıklarını iddia eden Emine Sağ, defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen Ö.K. hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını savundu. Defalarca intihara kalkıştığını belirten genç kadın, her seferinde çocukları için vazgeçtiğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.





 

"Allah rızası için bize yardım edin"

Kendisine ve ailesine yardım edilmesini isteyen Emine Sağ, "Eşim 2 yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İki çocuğumla beraber yaşıyorum. Daha önce annemle beraber yaşıyordum. Annemle babam yıllar önce anlaşarak ayrılmışlardı. Eşim vefat ettikten 4 ay sonra annemin hayatına bir adam girdi. Annemle 6 ay birliktelikleri oldu. Daha sonra anlaşamadılar ve ayrıldılar. Annem ayrıldıktan sonra bu adam sosyal medyadan sürekli farklı uygunsuz video ve fotoğrafları bulup bizimmiş gibi, bizim fotoğraflarımızla birleştirerek paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlar giderek arttı ve farklı farklı hesaplarla sürekli yapıldı. Tabi bu süreçte biz de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk bu hesap sahipleri ile ilgili. Defalarca suç duyurusunda bulunduk ve hiçbir sonuç alamadık. Bu paylaşımlar devam edince annem de bizim için tekrar evlendi ve bunu yapan kişi annemle zorla dini nikah kıydı. Bu dini nikah sonrası beraberlikleri yine 4 ay sürdü. 4 ay boyunca herhangi bir paylaşım da yapılmadı. Sonra annem bu şahısla ilgili farklı suçlamaları da öğrenince ayrılma kararı aldı. Annem ayrıldıktan sonra bu paylaşımlar yine devam etti” dedi.




Editör: Ahmet Şen 
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