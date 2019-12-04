Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Aralık 2019 10:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Kahvehanenin Çöp Kovasından Tarihi Eser Fışkırdı

Polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan operasyonda çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ döneme ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi.

​Kahvehanenin Çöp Kovasından Tarihi Eser Fışkırdı

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibi sonucu akşam saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda kahvehane içerisinde arama yapan polis ekipleri, çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi. İş yerinde çalışan M.K.'ya ait olduğu tespit edilen tarihi eserlere el konuldu. M.K.'nın tarihi eserleri, kazı yaparak ve başka kişilerden temin ederek toplandığı öğrenildi.

Bu kapsamda operasyonu genişleten polis, tarihi eserlerin bir kısmını M.K.'ya verdiğini tespit ettiği, B.K. ve V.D.'yi de farklı adreslerde yakaladı. Yakalanan 3 kişi, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca, KOM ekipleri şehir merkezine girmeye çalışan bir otomobilde yaptığı aramada 32 şişe sahte alkol ve aynı zamanda kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili K.Y. ve A.T gözaltına alındı.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan ve 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle turist yoğunluğu yaşanan Şanlıurfa ziyaretçi akınına uğradı.
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
Bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.
​Kahvehanenin Çöp Kovasından Tarihi Eser Fışkırdı
​Kahvehanenin Çöp Kovasından Tarihi Eser Fışkırdı
Polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye yapılan operasyonda çöp kovası içinde ‘Roma Helenistik Antik’ döneme ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi.
​Polisin Belinden Silahını Alarak Vurdu! Polis Memurunun Durumu Ağır
​Polisin Belinden Silahını Alarak Vurdu! Polis Memurunun Durumu Ağır
Kavgaya müdahale eden polis memurunun belindeki silahı alan şahıs polisi vurarak ağır yaraladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hastaneye gelerek yaralı polis memuru hakkında bilgi aldı.
​13 Yaşındaki Kız Babasının Silahıyla İntihar Etti
​13 Yaşındaki Kız Babasının Silahıyla İntihar Etti
13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.
​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi
​ABD’den Türkiye Yaptırımını Uygulayacak: Sabır Gösterme Zamanı Geçti. Yasayı Uygulama Zamanı Geldi
Demokrat Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak, CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanmasını talep etti. Kaosun patlak verdiği NATO'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye çağrı yaparak Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına onay istedi. Stoltenberg ise, Polonya veya Baltıklara yönelik bir saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.
Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz
Müftüden Kuran Kursu Hocasına Taciz
​Kuran kursunda çalışan kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınan Müftü İsmail Kaya, yargılandığı davada 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.
Son Dakika ​Uzman Çavuş Temizlediği Silah Ateş Aldı Hayatını Kaybetti
Son Dakika ​Uzman Çavuş Temizlediği Silah Ateş Aldı Hayatını Kaybetti
Temizlediği silahının ateş alması sonucunda göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını keybetti.
Şanlıurfa Sınır Kapıları Açılıyor! ​Yüzlerce Suriyeli Ülkelerine Dönüş Yaptı
Şanlıurfa Sınır Kapıları Açılıyor! ​Yüzlerce Suriyeli Ülkelerine Dönüş Yaptı
Suriye’nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye’de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.
​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı
​Dehşet Anları! Minibüs ve kaldırımdakilerin Yüzüne Kimyasal Maddeyle Saldırdı
Minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
​Eski Kız Arkadaşını Öldürdü Ardından Canına Kıydı
​Eski Kız Arkadaşını Öldürdü Ardından Canına Kıydı
Bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.
​Eşini Dövüp Üzerine Kaynar Su Dökerek Yaktı
​Eşini Dövüp Üzerine Kaynar Su Dökerek Yaktı
Bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.
​Urfa Milletvekili Halil Özcan, Elektrik Sorununa Çare Arıyor
​Urfa Milletvekili Halil Özcan, Elektrik Sorununa Çare Arıyor
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Bereket! Turist Sayısı 1 Buçuk Milyonu Aştı
​Şanlıurfa’da Taciz! Ailesine Musallat Olan Tacizci Hayatını Kabusa Çevirdi
​Şanlıurfa’da Taciz! Ailesine Musallat Olan Tacizci Hayatını Kabusa Çevirdi
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
​Öğretmen Ders Anlatırken, Öğrenci Sınıfta Sigara İçti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:50
Güneş
07:15
Öğle
12:20
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿