​Polisin Belinden Silahını Alarak Vurdu! Polis Memurunun Durumu Ağır

Polis memurunun hayati tehlikesi devam ediyor

Faili İkna Etmeye Çalışırken Yaralanıyor

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Yavuzselim Mahallesi’nde bir grup inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinde kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine Bursa'da görev yapan polis memuru Alaaddin Ö. kavgaya müdahale etmek için olay yerine gitti. Kavga edenleri ayırmak için müdahale eden Alaaddin Ö. ile Murat D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında polis memurunun belindeki silahı alan Murat D., polis memuru Aladdin Ö.’nün kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, şüpheli Murat D. polis ekiplerince gözaltına alınarak Yavuzselim Karakoluna götürüldü.Ambulans ile hastaneye kaldırılan Alaaddin Ö. ameliyata alındı. Ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca haberi olan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan hastaneye gelerek yaralı polis memuru hakkında bilgi aldı.Olayla ilgili ilk açıklamayı yapan Bursa Valisi Canbolat, "Yıldırım ilçemiz Yavuzselim Karakoluna aile içi bir ihbar yapılıyor. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gidiyor ve faili ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada polis memurunun belindeki silahı alarak polis memuruna ateş ediyor. Bunun üzerine ağır yaralanan polis memuru acil bir şekilde hastaneye getirilerek ameliyata alınıyor. Şüphelide ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Acı bir olay polis memurumuza acil şifalar diliyoruz ama durumu şuan ağır gözüküyor" dedi.Kavganın sebebini açıklayan Canbolat, "Adi bir kavga oluyor. Tarafların biri şikayet için karakola geliyor. Karakolda bu olayla ilgili işlem yapılırken, olay yerinde böyle bir acı olay oluyor" diye konuştu.Editör: Ahmet Şen