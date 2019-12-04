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Bu haber 04 Aralık 2019 08:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​13 Yaşındaki Kız Babasının Silahıyla İntihar Etti

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.

​13 Yaşındaki Kız Babasının Silahıyla İntihar Etti

Olay, Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Babasının Silahı ile Kendini Başından Vurdu

Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi E.U. babasının silahı ile evde kendini başından vurdu. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Olayla soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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